[Rumeur] Jeff Grubb : Elden Ring devrait faire son retour dans l'actualité à la fin du mois de mars

Le temps commençait à se faire long pour les fans de FromSoftware mais l'heure semble être venue, du moins si l'on en croit le très renseignée Jeff Grubb : Elden Ring devrait ENFIN faire son retour dans l'actualité d'ici quelques semaines, et plus précisément à la fin du mois de mars. De nombreuses sources lui ont corroboré cette information malgré les risques d'un léger retard.



« J'en sais assez pour être pleinement confiant, mais si ça devait glisser en avril, alors je m'excuserais mais je continuerais à vous dire que vous n'avez plus longtemps à patienter. »



On notera que de récentes rumeurs attestent d'un possible event Microsoft « gaming » également à la fin du mois de mars, sans savoir si tout cela est lié. Dans tous les cas, entre les récents State of Play, N-Direct et Pokémon Presents, même si la qualité est variable, on peut au moins dire que l'actualité commence petit à petit à se poser.