VGC : Konami aurait deux Silent Hill en projet, dont un qui sera annoncé cet été VGC : Konami aurait deux Silent Hill en projet, dont un qui sera annoncé cet été

Bloober Team vient de l'annoncer à l'instant : après The Medium, l'équipe est déjà en chantier sur un autre jeu d'horreur avec un éditeur « très célèbre » pour une annonce qui devrait apparemment faire du bruit quand l'heure sera venue.



Et forcément, avec un certain compositeur ayant bossé sur le titre précité, ça commence à évoquer un potentiel Silent Hill, chose que le site VGC (et ses sources) semble approuver en ajoutant une autre chose très intéressante : Konami a également dealé avec un développeur japonais (dit de premier plan) pour annoncer cet été un autre projet autour de cette franchise. Décidément.



D'ailleurs, anecdote bonus : Konami avait également l'intention de tenter un reboot de sa série avec Supermassive (The Dark Pictures) mais l'affaire n'a finalement pas été conclue.