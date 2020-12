UK : Mario Kart 8 Deluxe fait l'exploit de se vendre de plus en plus chaque année depuis sa sortie UK : Mario Kart 8 Deluxe fait l'exploit de se vendre de plus en plus chaque année depuis sa sortie

Chart-Track publie son avant-dernier rapport de 2020 concernant le marché UK où la semaine dernière donc, ça a continué de jouer aux chaises musicales, et où une unique annonce ressort du bilan : en 2020, Mario Kart 8 Deluxe s'est plus vendu qu'en 2019, sachant qu'en 2019, il s'était davantage vendu qu'en 2018, cette dernière année ayant été plus porteuse qu'en 2017 (celle de son lancement sur l'hybride de Nintendo).



Il y en a qui espèrent encore un Mario Kart 9 sur Switch ?



1. FIFA 21 (+3)

2. Assassin's Creed Valhalla (-1)

3. Animal Crossing : New Horizons (+2)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+3)

5. COD Black Ops : Cold War (-2)

6. Spider-Man : Miles Morales (=)

7. Just Dance 2021 (+1)

8. Cyberpunk 2077 (-5)

9. Super Mario 3D All-Stars (+1)

10. Minecraft Switch (+1)