NieR Automata dépasse les 5 millions

a continué d'attirer quelques intéressés depuis le dernier rapport, lui permettant de dépasser aujourd'hui la barre des 5 millions d'unités, soit l'un des plus grands succès de Square Enix sur cette génération, ce qui est toujours ironique quand on sait à quel point l'éditeur y croyait moyennement vu le budget alloué.Quelques chiffres de l'ancienne génération pour se faire une idée :: 8,9 millions (décembre 2019): 6 millions (septembre 2020): 5 millions (février 2019): 5 millions (décembre 2020): 5 millions (août 2020)Pour revenir à NieR, Square Enix déclare que le jeu mobilesortira le 18 février 2021 au Japon (un nouveau trailer est disponible ci-dessous) et inclura une collaboration avec Automata. Le remake/refonte desortira lui le 23 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.