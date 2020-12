Cyberpunk 2077 : le remboursement également disponible sur Xbox, mais le jeu reste accessible à l'achat Cyberpunk 2077 : le remboursement également disponible sur Xbox, mais le jeu reste accessible à l'achat

Comme on pouvait s'y attendre, c'est au tour de Microsoft d'étendre sa politique de remboursement, exceptionnellement pour le cas Cyberpunk 2077 avec possibilité de récupérer son gain quel que soit son temps de jeu sur Xbox, dès lors bien sûr qu'il s'agit d'un achat dématérialisé, ce qui devrait mener à quelques abus car on voit vite arriver ceux qui l'ont choppé et terminé sur Xbox Series pour quand même demander un retour, mais c'est comme ça, et jusqu'à nouvel ordre.



Pour autant, sachez que contrairement à Sony, Microsoft laisse le jeu à l'achat sur le Xbox Store, ou du moins pour le moment. CDPR a confirmé de son coté qu'il n'y avait eu aucune discussion à ce sujet, et continue de promettre travailler d'arrache-pied pour corriger cette sombre affaire.