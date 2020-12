Cyberpunk 2077 rentabilisé juste avec les réservations, ce qui n'empêche pas quelques excuses Cyberpunk 2077 rentabilisé juste avec les réservations, ce qui n'empêche pas quelques excuses

Nous savions déjà que Cyberpunk 2077 avait atteint les 8 millions de précommandes avant ça sortie, mais nous apprenons aujourd'hui que quel que soit le nombre de ventes en dehors de cela depuis le lancement, les simples réservations ont été suffisantes à CD Projekt pour rentabiliser le développement mais aussi la totalité des frais marketing.



D'ailleurs, on repart même avec en petite précision que 59 % des réservations ont eu lieu sur PC (Steam & GOG), tandis que 3,3 millions de consoleux ont craqué avant l'heure, en espérant pour eux que la majorité tourne sur PlayStation 5 et Xbox Series vu l'état déplorable du jeu sur old-gen, encore plus sur les modèles vanilla de 2013.



Loin d'oser sabrer le champagne publiquement, CD Projekt Red s'excuse néanmoins pour les joueurs PlayStation 4 et Xbox One, promettant un énorme suivi en terme de MAJ pour améliorer l'expérience, avec de gros patchs déjà programmés pour janvier et février en notant que les correctifs ont déjà débuté, rien qu'avec la MAJ Day One mais également l'arrivée d'une 1.04 le week-end qui selon les retours améliorent diverses choses, notamment sur supports Next Gen : moins de bugs, améliorations des détails visuels, un peu moins de flou, meilleure gestion de la luminosité et, en passant, correction des phases blindées de flash lumineux pouvant causer des crises d'épilepsie chez les concernés.