Charts UK : Cyberpunk 2077 est le deuxième meilleur lancement de l'année pour le marché physique Charts UK : Cyberpunk 2077 est le deuxième meilleur lancement de l'année pour le marché physique

Avec huit millions de jeux précommandés à travers le monde, personne ne sera surpris d'apprendre que la semaine dernière, et sans grande concurrence d'ailleurs, Cyberpunk 2077 s'est sans problème affiché à la tête du classement UK, en devenant d'ailleurs le deuxième meilleur lancement de l'année (en boîte) sur ce territoire, derrière FIFA 21.



A noter que Immortals : Fenyx Rising qui n'avait même pas pu entrer dans le top 10 s'écroule cette fois à la 17e place en limitant la casse grâce au bouche-à-oreille : -45 %, ce qui n'est pas mal pour une deuxième semaine. L'édition Switch est d'ailleurs désormais la version la plus vendue du jeu, dépassant celle sur PS4 (toujours en boîte néanmoins).



1. Cyberpunk 2077 (NEW)

2. COD Black Ops : Cold War (=)

3. Animal Crossing : New Horizons (=)

4. Assassin's Creed Valhalla (=)

5. FIFA 21 (-4)

6. Just Dance 2021 (+1)

7. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

8. Spider-Man : Miles Morales (-2)

9. Minecraft Switch (-1)

10. Super Mario 3D All-Stars (-1)