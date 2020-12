xCloud : Microsoft annonce l'arrivée de son service sur PC & iOS pour le printemps 2021 xCloud : Microsoft annonce l'arrivée de son service sur PC & iOS pour le printemps 2021

2021 sera la deuxième étape de la mise en place du xCloud et les plans viennent soudainement de se préciser : Microsoft annonce que son service de Cloud Gaming, relié au Game Pass, sera disponible sur PC et iOS pour le printemps prochain.



Inutile de tartiner sur la fonctionnalité coté PC mais en revanche, sur iOS et comme on pouvait s'y attendre, Microsoft aura trouvé le moyen de contourner les restrictions d'Apple en parfaite légalité : le xCloud passera tout simplement par une application web, chose que n'aura pas le droit de contrer le géant à la pomme, ce qui profitera également à Amazon (Luna) et Google (Stadia).



Rappelons qu'une des autres étapes du xCloud sera une application directement sur nos télévisions connectées, en premier lieu en partenariat avec Samsung avant de s'étendre ailleurs.