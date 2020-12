Charts UK : la PS5 remporte novembre, pendant que la Switch prépare une année record Charts UK : la PS5 remporte novembre, pendant que la Switch prépare une année record

L'institut Gfk nous fait le bilan du mois de novembre au Royaume-Uni avec donc environ 900.000 consoles vendues, pour ce qui fut le deuxième meilleur mois de l'histoire en terme de revenus hardware (pour des consoles de salon), derrière décembre 2013, où la PS4 & la One fraîchement sorties ont bénéficié d'un gros réa-stock.



Pas de chiffres précis mais on sait que la PlayStation 5 fut leader, reléguant la Switch à la deuxième place (troisième fois que ça lui arrive en deux ans). Pour rappel, la PlayStation 5 a fait bien plus de 250.000, tandis que les Xbox Series ont elles fait 155.000 dans le même temps, sachant que chacune a dû grimper depuis par les quelques livraisons supplémentaires.



La Switch devrait donc tourner autour des 200.000, soit le double qu'en octobre et serait actuellement en lice pour devenir la console la mieux vendue sur un an depuis la Xbox 360 en 2010. Et à moins d'une surprise, Animal Crossing : New Horizons sera donc le jeu boîte le plus vendu de l'année, devant FIFA 21 dans sa version PS4.



Enfin, parmi les accessoires les plus vendus du mois (dans l'ordre) :



1) Dual Sense PS5

2) Casque Pulse 3D PS5/PS4

3) Dual Shock 4

4) Manette Xbox

5) Télécommande PS5

6) Station de Recharge Dual Sense

7) Caméra PS5