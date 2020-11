Cyberpunk 2077 : date du prochain Live NCW Cyberpunk 2077 : date du prochain Live NCW

Outre la PlayStation 5, le 19 novembre devait incarner la sortie de Cyberpunk 2077 mais le jeu ayant été de nouveau retardé, CDPR donnera le change avec un cinquième « Night City Wire » (toujours à 18h00) qui s'attardera sur le personnage de Johnny Silverhand, quelques morceaux de l'OST et « bien plus encore ».



On aimerait bien que le « bien plus encore » signifie un aperçu des versions consoles mais partie comme c'est, il va falloir attendre le lancement le 10 décembre pour savoir comment le jeu tourne en dehors du PC. Si du moins la date est maintenue jusque là.