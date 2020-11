The Medium finalement reporté à fin janvier 2021 The Medium finalement reporté à fin janvier 2021

En Pologne comme un peu partout ailleurs en Europe, le Covid-19 s'amuse à faire de nouveaux ravages, poussant à nouveau les équipes au télétravail avec parfois de nouvelles organisations et les retards qui vont avec.



Et si on parle de la Pologne, c'est parce que tout cela concerne du coup Bloober Team qui, affecté par la pandémie, a le regret d'annoncer que The Medium n'arrivera finalement pas en décembre mais le 28 janvier, toujours sur PC et Xbox Series (et directement inclus dans le Game Pass). Patience donc.