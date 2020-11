Demon's Souls Remake : 180 guides vidéos intégrées pour mieux appréhender l'enfer Demon's Souls Remake : 180 guides vidéos intégrées pour mieux appréhender l'enfer

Non, Demon's Souls ne proposera toujours pas un mode « facile » pour éviter au commun des mortels de balancer sa Dual Sense contre un mur (80€ la manette, attention) mais Bluepoint a tout de même pensé au bas-peuple non habitué aux productions de FromSoftware en exploitant l'une des nouveautés de la PlayStation 5, à savoir les guides intégrés.



De fait, pas moins de 180 guides seront proposés (généralement en mini-vidéos, mais également en texte) pour mieux saisir les enjeux de cet univers où de misérables morts vous attendent à chaque tournant, en rappelant que la fonction est directement intégrée au menu de la console (il suffit d'appuyer sur la touche PS de la manette) sans oublier que l'option est réservée aux abonnés PS Plus.



Demon's Souls Remake qui fera partie des piliers du lancement PS5, donc le 19 novembre.