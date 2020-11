Xbox Series : les applications au lancement

Après Sony et sa PlayStation 5, c'est au tour de Microsoft de nous dévoiler la liste des applications VOD (et pas que) qui seront disponibles dès le lancement des Xbox Series la semaine prochaine.Comme de coutume, certaines sont exclusives à certains pays mais ce qui est disponible de base chez nous le sera donc sur Xbox, compatible Dolby Vision et Dolby Atmos.- Amazon Prime Video- Apple TV- Disney +- Netflix- Spotify- Twitch- Youtube- Hulu- Fandango Now- HBO Max- Vudu- Now TV- NBC Peacock- Sky Go & Sky Ticket