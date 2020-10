C'est bon, Metroid Prime 4 a enfin trouvé son Lead Producer (ou plutôt ''sa'') C'est bon, Metroid Prime 4 a enfin trouvé son Lead Producer (ou plutôt ''sa'')

En août dernier, Retro Studios a qui déjà recruté du beau monde déclarait chercher encore son directeur de production, mais il est désormais inutile d'envoyer votre CV puisque l'élu a été trouvé, ou plutôt « l'élue » : Marisa Palumbo, ancienne productrice chez Blizzard et surtout Rockstar sur la majorité des dernières productions : GTA V, Red Dead Redemption 2, Max Payne 3…



Du coup champagne mais à pas trop cher si possible car maintenant, il est temps pour le groupe de déménager pour des bureaux plus larges : VGC rapporte que Retro Studios prévoit d'investir 500.000$ dans un siège tout neuf, tout en continuant sa vague de recrutement (12 offres sont encore disponibles pour le moment).