Actualité générale

A force d’enchaîner les annonces de licenciements, on pourrait croire que toute l’industrie du jeu vidéo traverse exactement la même crise. Pour, qui suitdans le secteur depuis 2022, la réalité est pourtant bien plus contrastée. Interrogé par, dans des propos relayés par, il souligne notamment la situation très différente du Japon.. Un bilan lourd, mais qui mérite une précision : selon ses estimations,. Le problème tient donc aussi à leur répartition. Dans les données de 2026 citées par l’article,. Il avance plusieurs explications :. Dans son analyse, ces entreprises auraient donc mieux résisté en évitant une partie de cette surenchère.évoque des montants de. Pour illustrer le décalage,. Des sommes qui restent confortables dans les deux cas, mais la maîtrise des dépenses semble pouvoir concerner aussi le dernier étage.Il ne faut pas pour autant transformer cette lecture en recette universelle car ces comparaisons ne suffisent pas à attribuer toute la crise à la taille des équipes ou au salaire des dirigeants. Elles posent néanmoins une question de fond sur la manière de faire grandir une entreprise sans fragiliser ceux qui la font tourner. Parce qu’embaucher massivement pour licencier ensuite au nom de la "rationalisation", c’est peut être une stratégie. La présenter comme un modèle de gestion durable demande déjà un peu plus de souplesse.