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Après des années à prendre la poussière,. Il serait toutefois question de. Le premier, sorti en 2004 sur, est présenté comme un candidat logique, mais il s’agit ici d’une supposition.Pour s’en charger,tiendrait la corde. Le studio avait signé en mars 2025 un accord avec Sony pour développer un projet baptisé Delta, basé sur une licence PlayStation.. Une partie des équipes pourrait ensuite se consacrer à, avant. Un ordre de marche encore susceptible de changer vu le stade du projet.Tout cela reste donc à prendre avec des pincettes en attendant une éventuelle confirmation de Sony.