Après des années à prendre la poussière, Killzone pourrait enfin faire son retour
. Selon les informations de MP1st, Guerrilla Games travaillerait sur un projet encore très peu avancé, avec l’aide d’un studio externe à PlayStation
. Il serait toutefois question de ressortir un ancien épisode plutôt que de donner une suite à Shadow Fall
.
Les sources du média évoquent principalement un remake ou un remaster, sans préciser le jeu concerné
. Le premier Killzone
, sorti en 2004 sur PS2
, est présenté comme un candidat logique, mais il s’agit ici d’une supposition. La piste d’un reboot aurait également circulé, même si les informations recueillies pencheraient davantage vers une remise à niveau visuelle d’un titre existant
.
Pour s’en charger, People Can Fly
tiendrait la corde. Le studio avait signé en mars 2025 un accord avec Sony pour développer un projet baptisé Delta, basé sur une licence PlayStation. MP1st fait le rapprochement avec Killzone, tout en précisant ne pas avoir obtenu de confirmation définitive
.
Reste qu’il ne faudrait pas attendre une annonce de sitôt. D’après le média, Guerrilla donnerait actuellement la priorité à Horizon Hunter’s Gathering, qui aurait été réorienté après des retours négatifs
. Une partie des équipes pourrait ensuite se consacrer à Killzone
, avant Horizon 3
. Un ordre de marche encore susceptible de changer vu le stade du projet.
Tout cela reste donc à prendre avec des pincettes en attendant une éventuelle confirmation de Sony.
Le dernier épisode en date, Killzone : Shadow Fall, remonte à 2013 sur PS4
.
Si c'est du co-developpement entre Guerrilal et PCF ça sent plus le reboot ou un gros travail de refonte. Hyper curieux de voir ça
Killzone a un excellent lore, il serait terrible de ne pas l'exploiter un max...
Par contre pour la partie en ligne, ils ont toujours été très très mauvais...
S'il y en a vraiment un en chantier, faut que ce soit un épisode travaillé sur tous les points et pas un jeu opportuniste fait sans âme.