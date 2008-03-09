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Killzone : Shadow Fall
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name : Killzone : Shadow Fall
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Guerrilla
genre : FPS
european release date : 11/29/2013
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Gaming Zone
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[Rumeur] Un nouveau projet Killzone en chantier
Actualité PlayStation
Après des années à prendre la poussière, Killzone pourrait enfin faire son retour. Selon les informations de MP1st, Guerrilla Games travaillerait sur un projet encore très peu avancé, avec l’aide d’un studio externe à PlayStation. Il serait toutefois question de ressortir un ancien épisode plutôt que de donner une suite à Shadow Fall.

Les sources du média évoquent principalement un remake ou un remaster, sans préciser le jeu concerné. Le premier Killzone, sorti en 2004 sur PS2, est présenté comme un candidat logique, mais il s’agit ici d’une supposition. La piste d’un reboot aurait également circulé, même si les informations recueillies pencheraient davantage vers une remise à niveau visuelle d’un titre existant.

Pour s’en charger, People Can Fly tiendrait la corde. Le studio avait signé en mars 2025 un accord avec Sony pour développer un projet baptisé Delta, basé sur une licence PlayStation. MP1st fait le rapprochement avec Killzone, tout en précisant ne pas avoir obtenu de confirmation définitive.

Reste qu’il ne faudrait pas attendre une annonce de sitôt. D’après le média, Guerrilla donnerait actuellement la priorité à Horizon Hunter’s Gathering, qui aurait été réorienté après des retours négatifs. Une partie des équipes pourrait ensuite se consacrer à Killzone, avant Horizon 3. Un ordre de marche encore susceptible de changer vu le stade du projet.

Tout cela reste donc à prendre avec des pincettes en attendant une éventuelle confirmation de Sony.

Le dernier épisode en date, Killzone : Shadow Fall, remonte à 2013 sur PS4.

Resetera - https://www.resetera.com/threads/mp1st-new-killzone-project-in-very-early-stages-of-production.1625590/
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    posted the 09/06/2026 at 10:47 PM by liquidus
    comments (13)
    shanks posted the 09/06/2026 at 10:49 PM
    Si c'est un remake graphique de Shadow Fall ...
    aozora78 posted the 09/06/2026 at 10:53 PM
    Un Remake de Killzone 2 en vrai qui était fort niveau ambiance.
    altendorf posted the 09/06/2026 at 10:53 PM
    Il serait temps...
    beppop posted the 09/06/2026 at 11:06 PM
    bordel je dis oui avec le Decima sur next gen
    beppop posted the 09/06/2026 at 11:08 PM
    aozora78 Pour beaucoup killzone 2 est l"épisode culte de par son ambiance ouf de la guerre et son multi hyper apprécié par les fans
    k13a posted the 09/06/2026 at 11:17 PM
    Je suis vraiment pour un nouveau KZ et non un remake.
    midomashakil posted the 09/06/2026 at 11:30 PM
    allez un killzone avec les graphisme du trailer de l'E3 2005
    neptonic posted the 09/07/2026 at 12:01 AM
    Pour s’en charger, People Can Fly tiendrait la corde.

    Si c'est du co-developpement entre Guerrilal et PCF ça sent plus le reboot ou un gros travail de refonte. Hyper curieux de voir ça
    ravyxxs posted the 09/07/2026 at 12:17 AM
    Vu que Halo n'est que l'ombre de lui même, que COD n'a pas l'air de faire plus de chiffre qu'avant, on va quand même attendre les chiffres même si la BETA était catastrophique en terme de nombre, à part DOOM, y a plus vraiment de gros concurrent pour se moquer de Killzone, qui à l'époque était vu comme une pâle copie de Halo et COD, du moins en terme de concurrence direct et audience.

    Killzone a un excellent lore, il serait terrible de ne pas l'exploiter un max...

    Par contre pour la partie en ligne, ils ont toujours été très très mauvais...
    churos45 posted the 09/07/2026 at 12:59 AM
    Le problème de Killzone a toujours été la narration. C'était un peu plus mis en avant dans Shadow Fall, mais le jeu manquait de scènes vraiment mémorable, qui fait qu'on se souvient d'un Playstation.

    S'il y en a vraiment un en chantier, faut que ce soit un épisode travaillé sur tous les points et pas un jeu opportuniste fait sans âme.
    azerty posted the 09/07/2026 at 02:23 AM
    Killzone 2
    burningcrimson posted the 09/07/2026 at 02:43 AM
    Depuis le temps... Faudrait un nouveau Motorstorm et un nouveau Ape Escape aussi
    sardinecannibale posted the 09/07/2026 at 03:24 AM
    Ce sera Shadow Fall.
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