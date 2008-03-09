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Killzone : Shadow Fall
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name : Killzone : Shadow Fall
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Guerrilla
genre : FPS
european release date : 11/29/2013
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Gaming Zone
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creation date : 09/03/2008
last update : 09/06/2026
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[Rumeur] Un nouveau projet Killzone en chantier
Actualité PlayStation
Après des années à prendre la poussière, Killzone pourrait enfin faire son retour. Selon les informations de MP1st, Guerrilla Games travaillerait sur un projet encore très peu avancé, avec l’aide d’un studio externe à PlayStation. Il serait toutefois question de ressortir un ancien épisode plutôt que de donner une suite à Shadow Fall.

Les sources du média évoquent principalement un remake ou un remaster, sans préciser le jeu concerné. Le premier Killzone, sorti en 2004 sur PS2, est présenté comme un candidat logique, mais il s’agit ici d’une supposition. La piste d’un reboot aurait également circulé, même si les informations recueillies pencheraient davantage vers une remise à niveau visuelle d’un titre existant.

Pour s’en charger, People Can Fly tiendrait la corde. Le studio avait signé en mars 2025 un accord avec Sony pour développer un projet baptisé Delta, basé sur une licence PlayStation. MP1st fait le rapprochement avec Killzone, tout en précisant ne pas avoir obtenu de confirmation définitive.

Reste qu’il ne faudrait pas attendre une annonce de sitôt. D’après le média, Guerrilla donnerait actuellement la priorité à Horizon Hunter’s Gathering, qui aurait été réorienté après des retours négatifs. Une partie des équipes pourrait ensuite se consacrer à Killzone, avant Horizon 3. Un ordre de marche encore susceptible de changer vu le stade du projet.

Tout cela reste donc à prendre avec des pincettes en attendant une éventuelle confirmation de Sony.

Le dernier épisode en date, Killzone : Shadow Fall, remonte à 2013 sur PS4.

Resetera - https://www.resetera.com/threads/mp1st-new-killzone-project-in-very-early-stages-of-production.1625590/
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    posted the 09/06/2026 at 10:47 PM by liquidus
    comments (5)
    shanks posted the 09/06/2026 at 10:49 PM
    Si c'est un remake graphique de Shadow Fall ...
    aozora78 posted the 09/06/2026 at 10:53 PM
    Un Remake de Killzone 2 en vrai qui était fort niveau ambiance.
    altendorf posted the 09/06/2026 at 10:53 PM
    Il serait temps...
    beppop posted the 09/06/2026 at 11:06 PM
    bordel je dis oui avec le Decima sur next gen
    beppop posted the 09/06/2026 at 11:08 PM
    aozora78 Pour beaucoup killzone 2 est l"épisode culte de par son ambiance ouf de la guerre et son multi hyper apprécié par les fans
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