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PlayStation : Le Frame Gen arrive, mais c'est pas pour maintenant
Actualité PlayStation



C’est une confirmation sobre, mais révélatrice. Dans un échange avec Digital Foundry, Mark Cerny indique que le Frame Gen basé sur le machine learning “devrait être visible à un moment donné sur les plateformes PlayStation” .

Donc la technologie est bien en développement, dans la continuité du travail autour du PSSR et de la collaboration avec AMD. Rien d’étonnant : upscaling, reconstruction et frame gen font désormais partie du même écosystème côté PC, et Sony suit logiquement cette direction.

En revanche, aucun calendrier. Cerny précise même qu’aucune sortie n’est prévue cette année, sans détailler les machines concernées. De quoi laisser penser que la feature dépasse le simple cadre de la PS5 Pro et pourrait plutôt s’inscrire dans une logique next-gen.

A ce stade, Sony ne fait donc pas figure de pionnier mais de suiveur structuré. La base technologique est là, mais la mise en production reste à définir.
Digital Foundry - https://www.digitalfoundry.net/news/2026/03/mark-cerny-confirms-frame-generation-should-be-seen-at-some-point-on-playstation-platforms
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    pimoody, neptonic
    posted the 03/20/2026 at 06:34 PM by liquidus
    comments (18)
    jenicris posted the 03/20/2026 at 06:37 PM
    Pour la PS6
    neptonic posted the 03/20/2026 at 06:40 PM
    Oui c'est évident pour la PS6

    Les écrans 120FPS vont être un bel investissement
    shambala93 posted the 03/20/2026 at 06:43 PM
    Ça serait top en espérant pas trop d’aterfact.
    51love posted the 03/20/2026 at 06:45 PM
    La current gen est limite niveau mémoire pour user du FG.
    Autant ça fonctionne super bien pour passer sur les jeux solo de 60-> 120fps ou même plus.

    Autant j'espère qu'ils ne le proposeront pas pour passer de 30 -> 60fps en mode qualité.

    Ou alors de façon optionnelle éventuellement car c'est la cata et ça le restera...
    hypermario posted the 03/20/2026 at 06:53 PM
    Il a surement dit ca juste pour ne pas montré qu'ils sont en retard.
    La techno que NVIDIA a montré etait secretement gardé, alors dire que eux /AMD sont sur le coup eux aussi depuis longtemps alors que leur FSSR etait deja bien en retard, ca me fait bien rire
    ouroboros4 posted the 03/20/2026 at 06:56 PM
    La PlayStation 6 va être un monstre
    skuldleif posted the 03/20/2026 at 06:57 PM
    51love oui c'est aussi ce que j'ai compris le 30 vers 60 est pourri , dommage

    par contre on voit que le FSR est devenu primordial je le savais pas mais selon DF meme le mode qualité en 30 FPS de crimson desert utilise le FSR3 sur PS5/SX
    shambala93 posted the 03/20/2026 at 07:06 PM
    hypermario
    Ton propos n’a aucun sens !
    kratoszeus posted the 03/20/2026 at 07:17 PM
    hypermario va jeter un oeil sur les évolutions du fsr sur pc. Le fg existe deja, le ray reconstruction aussi. Le retard a ete presque comblé sur Nvidia. Après j espère que AMD ne prendra pas la même direction que Nvidia concernant le dlss5
    walterwhite posted the 03/20/2026 at 07:20 PM
    Le boulot que SONY fait est pertinent, ils ont trouvé l’équilibre parfait entre le hardware et software.

    Pour rester attractif et compétitif sur le marché des consoles ils doivent faire évoluer leur technologie et c’est chose faite avec la Pro et le PSSR.

    Impatient de voir la suite.
    skuldleif posted the 03/20/2026 at 07:26 PM
    kratoszeus si ils comptaient pas suivre Nvidia sur le DLSS5 ils auraient fait un communiqué anti IA generatrice , pour gagner en capital confiance auprès des joueurs qui sont largement anti IA generatrice ce qu'ils n'ont pas fait , donc soit ils attendent de voir si ca va marcher pour Nvidia soit ils sont deja en train de plancher dessus
    ravyxxs posted the 03/20/2026 at 07:27 PM
    Excellente nouvelle, les consoles à présent vont bénéficier de features PC et ça c'est top ! Future étape, le path tracing, les lumières etc

    DLSS 5 va pas être fou d'ici là si ils restent sur ce qu'ils nous ont montré.


    GG aux ingénieurs de Playstation ! Future consoles PS5 Pro fin d'année, Switch 2 année prochaine et PS6 à l'avenir !!
    ravyxxs posted the 03/20/2026 at 07:29 PM
    skuldleif IA generatrice n'est pas un problème, sinon y a un an qu'on aurait entendu les gens gueuler comme à présent avec les récentes présentation. C'est comment tu le présentes et l'exécute.

    Crois moi que AMD et Sony, travaille main dans la main pour ne pas montrer le même résultat de NVIDIA.
    hypermario posted the 03/20/2026 at 07:36 PM
    shambala93 Tu comprends pas parce que tu sais pas te servir de tes neuronnes, t'inquiete, l'IA t aidera bientot

    kratoszeus "Le retard a ete presque comblé sur Nvidia" Permet moi d'en douter grandement ! La dif de qualité entre les 2 c'est reduit mais NVIDIA a beaucoup de R&D en avance
    skuldleif posted the 03/20/2026 at 07:37 PM
    ravyxxs l'ia generatrice ne sera plus un probleme quand c'est sony qui le chiera je connais la chanson oui
    skuldleif posted the 03/20/2026 at 07:39 PM
    mais oui le lubrifiant sera peut etre de meilleur qualité que celui de nvidia
    ravyxxs posted the 03/20/2026 at 07:52 PM
    skuldleif Pourquoi tu me parles de Sony lorsque je te parle de AMD ? T'es au courant que c'est AMD qui fourni et aide Playstation ET Microsoft pour l'IA Génératrice de leur futur mise à jour et console ?

    T'es tellement un fanboy que t'arrives même plus à lire entre les lignes lorsque tu vois *Playstation* ou *Sony*

    Ou d'un coup t'es devenu fanboy de Nvidia ??

    skuldleif posted the 03/20/2026 at 07:57 PM
    ravyxxs c'est toi qui parle de sony a la base , mais si tu veux je reformule quand c'est AMD qui le chiera particulierement sur console playstation le discours changera , et je pense ne pas avoir besoin de t'expliquer le biais general envers sony , d'ailleurs bcps se sont exprimer en mode ils arreteront le JV hate de les voir assumer ca quand AMD le chiera sur leur console de choix
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