C’est une confirmation sobre, mais révélatrice. Dans un échange avec Digital Foundry, Mark Cerny indique que le Frame Gen basé sur le machine learning “devrait être visible à un moment donné sur les plateformes PlayStation”
.
Donc la technologie est bien en développement, dans la continuité du travail autour du PSSR et de la collaboration avec AMD
. Rien d’étonnant : upscaling, reconstruction et frame gen font désormais partie du même écosystème côté PC, et Sony
suit logiquement cette direction.
En revanche, aucun calendrier. Cerny précise même qu’aucune sortie n’est prévue cette année, sans détailler les machines concernées
. De quoi laisser penser que la feature dépasse le simple cadre de la PS5 Pro et pourrait plutôt s’inscrire dans une logique next-gen.
A ce stade, Sony ne fait donc pas figure de pionnier mais de suiveur structuré. La base technologique est là, mais la mise en production reste à définir.
Les écrans 120FPS vont être un bel investissement
Autant ça fonctionne super bien pour passer sur les jeux solo de 60-> 120fps ou même plus.
Autant j'espère qu'ils ne le proposeront pas pour passer de 30 -> 60fps en mode qualité.
Ou alors de façon optionnelle éventuellement car c'est la cata et ça le restera...
La techno que NVIDIA a montré etait secretement gardé, alors dire que eux /AMD sont sur le coup eux aussi depuis longtemps alors que leur FSSR etait deja bien en retard, ca me fait bien rire
par contre on voit que le FSR est devenu primordial je le savais pas mais selon DF meme le mode qualité en 30 FPS de crimson desert utilise le FSR3 sur PS5/SX
Ton propos n’a aucun sens !
Pour rester attractif et compétitif sur le marché des consoles ils doivent faire évoluer leur technologie et c’est chose faite avec la Pro et le PSSR.
Impatient de voir la suite.
DLSS 5 va pas être fou d'ici là si ils restent sur ce qu'ils nous ont montré.
GG aux ingénieurs de Playstation ! Future consoles PS5 Pro fin d'année, Switch 2 année prochaine et PS6 à l'avenir !!
Crois moi que AMD et Sony, travaille main dans la main pour ne pas montrer le même résultat de NVIDIA.
kratoszeus "Le retard a ete presque comblé sur Nvidia" Permet moi d'en douter grandement ! La dif de qualité entre les 2 c'est reduit mais NVIDIA a beaucoup de R&D en avance
T'es tellement un fanboy que t'arrives même plus à lire entre les lignes lorsque tu vois *Playstation* ou *Sony*
Ou d'un coup t'es devenu fanboy de Nvidia ??