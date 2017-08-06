profile
[PC] Forgotlings / Date de sortie
Aventure





Éditeur : Hitcents
Développeur : Throughline Games
Genre : Aventure
Prévu sur PC
Date de sortie : 17 Février 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Russe / Chinois.

Vous incarnez Fig, une poupée articulée devenue capitaine du Volare, un navire doué de conscience. Envolez-vous à son bord et explorez des cités oubliées dans un monde fracturé par d’antiques conflits pour tenter d’unir des tribus ennemies avant qu’il ne soit trop tard.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=HahyaCtGB9E
