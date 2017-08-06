description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Hitcents
Développeur : Throughline Games
Genre : Aventure
Prévu sur PC
Date de sortie : 17 Février 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Russe / Chinois.
Vous incarnez Fig, une poupée articulée devenue capitaine du Volare, un navire doué de conscience. Envolez-vous à son bord et explorez des cités oubliées dans un monde fracturé par d’antiques conflits pour tenter d’unir des tribus ennemies avant qu’il ne soit trop tard.