Éditeur : Hitcents

Développeur : Throughline Games

Genre : Aventure

Prévu sur PC

Date de sortie : 17 Février 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Russe / Chinois.

Vous incarnez Fig, une poupée articulée devenue capitaine du Volare, un navire doué de conscience. Envolez-vous à son bord et explorez des cités oubliées dans un monde fracturé par d’antiques conflits pour tenter d’unir des tribus ennemies avant qu’il ne soit trop tard.