L’édition 2025 des Game Awards
franchit une nouvelle étape : pour la première fois, la cérémonie sera diffusée sur Prime Video
, en complément des plateformes habituelles comme YouTube
, Twitch
, X
ou TikTok
.
Ce partenariat non exclusif avec Amazon
marque une première collaboration avec un service de streaming par abonnement
.
Toujours présentée par Geoff Keighley
, la cérémonie aura lieu le 11 décembre au Peacock Theater de Los Angeles
, avec au programme les habituelles world premieres et autres révélations de jeux, performances musicales et la présence de personnalités du secteur (coucou Kojima), notamment issues de la série Fallout d’Amazon
.
Le partenariat s’accompagnera d’initiatives interactives : diffusion en 2K sur Twitch, Twitch Drops pour les spectateurs, et même des offres spéciales Prime pendant l’événement
.
Keighley précise que l’accord "n’altère pas le contenu ni la production du show"
, mais vise à étendre sa portée mondiale.
L’édition 2024 avait dépassé les 154 millions de vues
, confirmant le statut des Game Awards comme rendez-vous incontournable de l’industrie vidéoludique
.
J'espère qu'il y aura ne serait-ce qu'une annonce qui vaille le coût, mais c'est peut-être trop en demander.
Et puis franchement, sans annonces, qui regarderais cette connerie...
Ces dernières années: Intergalactic, armored core vi, witcher 4, Exodus, Blade, OD (super bizarre), Jurassic Park survival, Hades 2, Death Stranding 2 etc
Si tout ça plait pas je pense le problème c'est plus vous hein
oui c'est surtout les annonces qui font que les gens regardent autant t'as cru quoi lol...154m de vues pour voir un gagnant goty ?