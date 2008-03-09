profile
17
name : The Game Awards
Gaming Zone
216
Likes
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 11/13/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2873
visites since opening : 11594809
subscribers : 134
bloggers : 1
Les Game Awards débarquent sur Prime Video
Actualité générale
L’édition 2025 des Game Awards franchit une nouvelle étape : pour la première fois, la cérémonie sera diffusée sur Prime Video, en complément des plateformes habituelles comme YouTube, Twitch, X ou TikTok.

Ce partenariat non exclusif avec Amazon marque une première collaboration avec un service de streaming par abonnement.

Toujours présentée par Geoff Keighley, la cérémonie aura lieu le 11 décembre au Peacock Theater de Los Angeles, avec au programme les habituelles world premieres et autres révélations de jeux, performances musicales et la présence de personnalités du secteur (coucou Kojima), notamment issues de la série Fallout d’Amazon.

Le partenariat s’accompagnera d’initiatives interactives : diffusion en 2K sur Twitch, Twitch Drops pour les spectateurs, et même des offres spéciales Prime pendant l’événement.

Keighley précise que l’accord "n’altère pas le contenu ni la production du show", mais vise à étendre sa portée mondiale.

L’édition 2024 avait dépassé les 154 millions de vues, confirmant le statut des Game Awards comme rendez-vous incontournable de l’industrie vidéoludique.

Variety - https://variety.com/2025/gaming/news/game-awards-streaming-amazon-prime-video-twitch-1236574939/
    rendan
    posted the 11/11/2025 at 05:32 PM by liquidus
    comments (16)
    altendorf posted the 11/11/2025 at 05:33 PM
    Keighley précise que l’accord "n’altère pas le contenu ni la production du show", mais vise à étendre sa portée mondiale. : donc pas de promo des jeux Amazon durant la cérémonie hein
    yanssou posted the 11/11/2025 at 05:36 PM
    Plus de pub dans un show qui est deja très long...
    mattewlogan posted the 11/11/2025 at 05:41 PM
    C quand même bien en vrais pour la visibilité
    grimraven posted the 11/11/2025 at 05:48 PM
    bien apres tout pourquoi pas
    zekk posted the 11/11/2025 at 06:35 PM
    altendorf vu qu'ils arrêtent ou annulent tous leurs jeux
    bladagun posted the 11/11/2025 at 06:36 PM
    Cool je regarderais sur ma play du coup
    jaysennnin posted the 11/11/2025 at 06:43 PM
    j'aime pas l'individu, mais j'avoue que c'est sympa d'être diffusé par une plateforme importante
    marcelpatulacci posted the 11/11/2025 at 06:44 PM
    L’édition 2024 avait dépassé les 154 millions de vues
    newtechnix posted the 11/11/2025 at 07:25 PM
    prime video usa alors...europe à 2 h00 du mat...pour de la pub doritos, kojima qui passera dire bonjour et les world premiere osef en pagaille
    adamjensen posted the 11/11/2025 at 07:29 PM
    Cet "événement", n'a d'intérêt que pour ses annonces, et encore...

    J'espère qu'il y aura ne serait-ce qu'une annonce qui vaille le coût, mais c'est peut-être trop en demander.
    Et puis franchement, sans annonces, qui regarderais cette connerie...
    kevinmccallisterrr posted the 11/11/2025 at 07:40 PM
    Weuuuuurrrlllddde pweumièèèèèrrre
    rbz posted the 11/11/2025 at 08:01 PM
    Triste de voir cette merde prendre autant d'ampleur jusqu'à même truster l'industrie..
    bateman posted the 11/11/2025 at 08:20 PM
    Au moins sur YouTube il y a une version francophone, je ne pense pas que prime va inclure des traducteurs / animateurs français
    wickette posted the 11/11/2025 at 09:39 PM
    adamjensen

    Ces dernières années: Intergalactic, armored core vi, witcher 4, Exodus, Blade, OD (super bizarre), Jurassic Park survival, Hades 2, Death Stranding 2 etc

    Si tout ça plait pas je pense le problème c'est plus vous hein

    oui c'est surtout les annonces qui font que les gens regardent autant t'as cru quoi lol...154m de vues pour voir un gagnant goty ?
    soulfull posted the 11/11/2025 at 10:39 PM
    Perso, j'ai jamais pu regarder une conférence en direct de toute ma vie. Je verrais le resumé des annonces et récompenses le lendemain sur Gamekyo comme d'habitude.
    rendan posted the 11/11/2025 at 11:12 PM
    Génial
