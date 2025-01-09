profile
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
7
name : Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
platform : PC
editor : Konami
developer : Virtuos Games
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X
Gamekyo Tests
41
Likes
[TEST] Metal Gear Solid Delta
Conditions de test : effectué sur Xbox Series X, avec la nostalgie d’une ancienne époque et la tristesse du temps qui passe.

Dire que j’ai attendu Metal Gear Solid 3 à l’époque PlayStation 2 est un bien bel euphémisme et je n’ai aucune honte -ou si peu- à dire que j’ai probablement maté les trailers E3/TGS 2004 environ 500 fois en cumule. Plusieurs fois par jour jusqu’à la sortie, faîtes le compte, et j’ai donc dû passer plus de temps à mater des vidéos du jeu qu’à y jouer. Mais c’était cool, et c’était surtout avec Kojima. Car tout comme Retour vers le Futur, personne ne demande à ce que la saga continue sa route sans son créateur, qu’importe les critiques à son encontre, mais Konami veut tenter le coup depuis longtemps et c’est donc ce même troisième épisode qui va servir d’entrée en scène à une jeune équipe chapeautée par les talents de remasterisations de Virtuos. Mais était-ce vraiment utile ?

Moins marquant que le deuxième épisode mais plus carré dans sa proposition, Metal Gear Solid 3 était déjà à l’époque considéré comme très imparfait et Kojima le reconnaissait lui-même, bien qu’à demi-mot. Rien que le gameplay était sujet à débat, avec cette vue du dessus habituelle pour n’importe quel fan mais en inadéquation avec le contexte et de fait l’absence de radar qui était là pour combler les failles de cette perspective depuis MGS1. Quelques années plus tard, Kojima se rattrape avec la version Subsistence proposant pour la première fois une vue un peu plus « TPS » mais sans toucher au game-design, faisant que l’expérience devenait soudainement trop facile. Ce Metal Gear Solid Delta aurait pu être l’occasion de marier le meilleur des deux mondes mais comme on s’y attendait à l’annonce, cette refonte n’est que purement graphique et quasiment rien n’a évolué.



Tout somme Silent Hill 2 Remake, on parle ici d’un jeu dont l’intérêt premier pour Konami est de relancer une franchise mais bonne chance pour les nouveaux-venus qui vont devoir s’adapter à un gameplay qui n’a absolument rien de naturel (heureusement, on a des raccourcis pour le camouflage cette fois), devant être dompté pour l’apprécier mais sans jamais atteindre la profondeur de Phantom Pain. Évidemment dira t-on, ou pas en fait tant on se retrouve de nouveau à rêver d’un vrai remake avec des zones bien plus ouvertes et pas des mouchoirs de poches interconnectés avec de rapides temps de chargement. Des économies d’époque qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui (même les cinématiques sont découpées), et qui ne sont qu’à peine exploitées vu le rendu oscillant entre le superbe et le parfois mwef, avec l’aberrante obligation pour ce type de structure de devoir encore faire un choix entre Qualité et Performance. Les aléas de l’Unreal Engine 5 sur consoles faut croire. Et tout ça au prix fort.

Après ça reste Metal Gear Solid 3 et donc quelque part un morceau d’histoire où les problèmes du début des années 2000 n’empêchent pas de constater ce parfait soucis du détail chez Kojima, notamment par les multiples possibilités de battre The End ou la remise en question de sa façon de jouer lorsqu’on croise The Sorrow. Mais on sent quasiment à chaque instant le poids des années, encore plus avec cette narration quand on passe du « pas assez » de Death Stranding 2 au « wololo stop » de cette relique où l’on peut parfois autant regarder que jouer. Pardonnons à la rigueur que Snake fasse soudainement un débat culturel sur les armes et le cinéma quand on est à deux doigts d’une WW3, mais difficile en revanche de ne pas soupirer devant ces nombreuses vagues nanardesques, prémisses d’une certaine façon au WTF de Death Stranding. Car on était déjà en plein dedans, avec des séquences incroyablement fortes et maîtrisées, mais au milieu d’un The Fear qui joue l’araignée (il pense qu’il fait peur), Vulcan qui malaxe les burnes de son amant, certains mimiques surjouées ou Ocelot qui miaule pour appeler ses troupes. Faut être seul dans la pièce lors de ces moments pour éviter une trop grosse montée de malaise.

Au final, si Virtuos a offert ce qu’il fait depuis longtemps, et encore cette année avec Oblivion Remastered, on se demande à quoi a vraiment servi la « jeune génération » de talents chez Kojima, car ce n’est pas en remontant un meuble Ikea pour le repeindre derrière qu’on peut se prétendre menuisier, bien que l’on observera d’un certain œil ce que vaudra la vraie refonte de Metal Gear Online à venir l’année prochaine. Pour l’heure, les deux uniques bonus vraiment notables sont un mode Bomberman exclusif aux joueurs Xbox (rigolo sans plus, comme la version Ape Escape sur PC/PlayStation) et le beat’em all tiré d’une séquence cachée du jeu, certes bien meilleur qu’à l’origine, mais c’est PlatinumGames qu’il faut ici féliciter.



    tags : test metal gear solid delta
    link49, pimoody, liquidus, cubia, zephon, icebergbrulant, plistter, torotoro59, killia
    posted the 09/01/2025 at 11:09 AM by shanks
    shinz0 posted the 09/01/2025 at 11:17 AM
    Pour un jeu qui baigne dans son jus d'époque pour ne pas dénaturer l’œuvre ça fait cher le jeu
    akiru posted the 09/01/2025 at 11:29 AM
    A quel moment The fear, Vulcan qui touche des burnes et Ocelot qui miaule c'est gênant ?
    shanks posted the 09/01/2025 at 11:43 AM
    akiru
    Toi t’es du genre à aimer les pubs MMA et purée Mousline.
    bigsnake posted the 09/01/2025 at 11:46 AM
    akiru
    Oublie pas c'est une génération de Fragile maintenant.
    cubia posted the 09/01/2025 at 11:47 AM
    J'ai pas encore lu l'intégralité du test, mais dans les points positifs, ça fait quand même 3 points sur 5 qui sont "d'époque", un 4ème qui aborde un gameplay "lent". Au final, y'a que la réhausse graphique qui semble être bien, mais vislblement à peine "passable" car elle revient dans les aspects négatifs avec "Juste une réhausse graphique, en gros".

    En prenant en compte tout ça, je m'attendais plus à une note de 5/10

    On dirait bien que ça vaut pas 80 balles (ni même 60 balles chez certaines enseignes). J'attendrai de le trouver à 20 euros pendant les soldes.

    Merci pour le test, tu vas me faire faire des économies.
    akiru posted the 09/01/2025 at 11:50 AM
    shanks hein ?
    mercure7 posted the 09/01/2025 at 11:51 AM
    au milieu d’un The Fear qui joue l’araignée (il pense qu’il fait peur), Vulcan qui malaxe les burnes de son amant, certains mimiques surjouées ou Ocelot qui miaule pour appeler ses troupes. Faut être seul dans la pièce lors de ces moments pour éviter une trop grosse montée de malaise.

    akiru posted the 09/01/2025 at 11:52 AM
    bigsnake on dirait haha. Parce que la je vois pas
    zampano posted the 09/01/2025 at 12:02 PM
    Début des délires cringes de Kojima ? Vamp qui danse sur l’eau et Fatman dans MGS2? Sans oublié la musique jazz romantique de la nana qui esquive les balles. Ça remange déjà à MGS1 ses délires.
    akinen posted the 09/01/2025 at 12:03 PM
    akiru tout ça c’était dejà gênant et ridicule à l’époque. C’est juste qu’il n’y avait pas mieux niveau mise en scène, voice acting, modélisation, système de jeu etc.

    Aujourd’hui c’est encore plus ridicule parce qu’on a mille fois mieux. Et ce ridicule, on se le tape dans death stranding 2 en 2025… Spoiler alert: c’est cringe
    51love posted the 09/01/2025 at 12:06 PM
    lui aussi trop cher.. mais meme si ça a vieillit, ça reste un jeu culte
    sonilka posted the 09/01/2025 at 12:09 PM
    avec la nostalgie d’une ancienne époque et la tristesse du temps qui passe

    Comme je te comprends. Et c'est exactement sur ca que joue ce genre de proposition. Et qui te pousse peut etre à lui donner une note plus que correct alors que ce "remake" est bien paresseux et surtout vendu bien trop cher. Après c'est toujours pareil, est ce qu'on prend en compte la qualité du jeu d'origine ou juste le travail réalisé sur le remake ? Vaste débat mais à mon sens, ce type de jeu devrait se voir davantage sanctionner si le prix n'est pas en adéquation. A 40€ ce qui est proposé est acceptable. A 80€ c'est une douille.
    asakk posted the 09/01/2025 at 12:15 PM
    J'ai lacher après 5h de jeu et pourtant j'adore MGS3 mais c'est juste un remake graphique, je vais me forcer a la finir car j'ai envie de revoir la fin en UE5
    Encore une fois les remake c'est pas pour les fan d'une license qui on saigné le jeu,
    lazer posted the 09/01/2025 at 12:15 PM
    Perso je kiff et c'est un plaisir d ele redecouvrir sous une forme de refonte graphique , ça vieillit certes mais c'est tellement culte
    rider288 posted the 09/01/2025 at 01:13 PM
    Tant mieux que ca n'a rien changé, oeuvre parfaite, on y touche pas.
    gankutsuou posted the 09/01/2025 at 01:17 PM
    La belle époque
    Excellent film aussi « La belle époque ».
    gasmok2 posted the 09/01/2025 at 01:22 PM
    Trop cher pour un remake d'un jeu vieux de 2004.
    Techniquement malheureusement pas à la hauteur.
    Et puis les "Kojimades" c'est plus possible une fois passé un certain âge.
    Ce qui paraissait profond et osé n'est fait que cringe une fois adulte.

    Les productions Kojima (ok ici c'est un remaster de luxe d'un jeu Kojima) c'est justes des nanards à gros budgets
    5120x2880 posted the 09/01/2025 at 01:29 PM
    shinz0 C'est pas pour dénaturer, vu que le chara-design n'est même plus le même (et la jouabilité aussi, au niveau des commandes pour s'accroupir etc, c'est catastrophique), c'est surtout pour utiliser un outil de conversion propre à l'UE5 et porter le jeu sans se faire chier tout en le vendant plein pot, il y a eu de la relecture mais pas des masses, suffit de voir les bugs graphiques quand Ocelot débarque.
    shinz0 posted the 09/01/2025 at 01:36 PM
    5120x2880 "c'est surtout pour utiliser un outil de conversion propre à l'UE5 et porter le jeu sans se faire chier tout en le vendant plein pot"
    Ah merde les bâtards
    rogeraf posted the 09/01/2025 at 02:28 PM
    Paix a ton âme Snake ! Que Konami arrête de t'embêter
    akiru posted the 09/01/2025 at 02:56 PM
    akinen A quel moment c'est ridicule ?

    C'est pas qu'il y a mieux aujourd'hui c'est qu'encore une fois, si ce n'est pas quelque chose de standard ou classique vous êtes perdu on dirait.

    Au contraire c'est super bien trouvé ces conneries. Le passage ou il lui touche la bite c'est parfait. C'est surprenant, ca montre l'ambiguïté sexuel du personnage et la phrase qui suit "je connais le Major mieux que quiconque" c'est génial. C'est une manière bien trouvé et innatendu qui rend caduque le camo de Snake. Personne n'a fait ca et personne n'ose faire ca aujourd'hui dans ce media.

    Arrêtez de vouloir constamment des choses sérieuses, classiques, standards et deja vu 1000 fois.
    akiru posted the 09/01/2025 at 02:58 PM
    akinen

    Mon père d'ailleurs, de son vivant, adorait les James bond et détestait les jeux vidéo. Il aimait pas me voir trop jouer. Et pourtant MGS 3 est le seul jeu qui a trouvé grace à ses yeux. Ce passage était potache mais il a adoré, ca lui a fait sourire, il a trouvé ca génial.
    oniclem posted the 09/01/2025 at 03:02 PM
    Je n'ai jamais joué à un seul Metal Gear Solid (pas taper), est-ce que Delta est une bonne porte d'entrée pour découvrir la saga ? Je sais juste que c'est le 1er épisode d'un point de vue chronologique.
    akiru posted the 09/01/2025 at 03:03 PM
    oniclem

    Même si ca n'a pas la beauté cinématographique de l'ancien (au niveau des couleurs et du rendu je trouve) je pense que oui. Il a moins de charme vraiment mais dans le meilleur des cas ca te donnera envie de faire l'original après peut etre !
    oniclem posted the 09/01/2025 at 03:20 PM
    Akiru Merci ! Oui ça fait des années que je dis que je veux m'y mettre à la saga MGS, mais jamais le temps c'est terrible. Si Delta est suffisamment bon pour retranscrire les qualités de l'original alors ce sera peut-être enfin l'occasion
    liquidus posted the 09/01/2025 at 03:32 PM
    oniclem Même si Snake Eater se passe en premier dans l’histoire, commencer par Delta n’a pas trop de sens, tu perds tout le contexte, il y a pas mal de refs qu'on comprend en ayant fait les opus précédents.

    Pour découvrir la saga, la Master Collection est carrément plus intéressante : t’as plusieurs épisodes cultes pour moins cher, dont Snake Eater dans sa version Subsistence. C'est un meilleur rapport qualité/prix que payer 80 € juste pour Delta qui est bien trop cher pour ce qu'il propose.
    iglooo posted the 09/01/2025 at 03:57 PM
    80 balles, c'est 5 !!!
    Qu'est-ce qu'on souffre les Koji-Fags tout de même en ce moment...
    ouroboros4 posted the 09/01/2025 at 03:58 PM
    Le jeu est bon mais vendu beaucoup trop cher
    Tout est copier/coller jusque dans les moindres détails
    La maniabilité de Snake même si plus "moderne" n'empêche pas d'avoir truc ignoble comme le système pour se mettre à couvert, l'ergonomie pour changer d'arme ou se relever après une roulade
    vyse posted the 09/01/2025 at 04:17 PM
    oniclem perd pas ton temps commence avec le 5 ; c'est le moins cringe de tous
    ravyxxs posted the 09/01/2025 at 04:30 PM
    oniclem N'écoute surtout pas vyse , la transition de Naked Snake à Big Boss est ULTRA importante, MGS3/Delta, Peace Walker puis enfin MGS5 vont te donner une idée sur ses motivations. Et MGS3 est considéré comme un chef d'oeuvre.
    vyse posted the 09/01/2025 at 04:34 PM
    ravyxxs arrête ; c'était impressionnant quand on avait 15 ans.. c'est ridicule et nanardesque a souhait..
    ravyxxs posted the 09/01/2025 at 04:38 PM
    vyse Oui mais ça fait partie du charme, j'ai eu des moments où je me tenais la tête, parce que oui j'ai plus 15 ans, mais y a plus important et intéressant en dehors de ces moments. Personnellement, cette épisode est très important, rien que pour THE BOSS et OCELOT.
    5120x2880 posted the 09/01/2025 at 04:42 PM
    shinz0 Dire que je me voyais déjà y jouer avec le gameplay de Phantom Pain
    tokito posted the 09/01/2025 at 04:56 PM
    Gasmok2 : C'est quoi les éléments ceinge de ce jeu ?

    L'éditeur à joué la fidélité en les laissant à priori ce qui me convient, c'était jadis la vision créatrice
    akiru posted the 09/01/2025 at 04:59 PM
    vyse c'est surtout toi qui a l'air d'avoir 15 ans à faire le mec edgy anti Kojima en mode "moi je suis un adulte contrairement a vous" hahaha
    mibugishiden posted the 09/01/2025 at 05:01 PM
    Que ce soit juste une rehausse graphique au contraire pour moi c'est un +, marre des remakes qui prennent trop de libertés et font n'importe quoi par rapport à l'oeuvre originale. Ce que je demande d'un remake c'est de remettre au gout du jour les graphismes pas de reinterpreter.

    Je veux faire le jeu car MGS3 est mon MGS preferé et un jeu legendaire, par contre 80 euros c'est non hors de question, deja pour un nouveau jeu c'est niet mais alors pour un remake encore plus.

    60 euros pas plus pour moi.
    terminagore posted the 09/01/2025 at 05:10 PM
    Clairement le jeu aurait nécessité une refonte complète de son level design. A voir éventuellement en occase.
