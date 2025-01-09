Tests

Dire que j’ai attenduà l’époque PlayStation 2 est un bien bel euphémisme et je n’ai aucune honte -ou si peu- à dire que j’ai probablement maté les trailers E3/TGS 2004 environ 500 fois en cumule. Plusieurs fois par jour jusqu’à la sortie, faîtes le compte, et j’ai donc dû passer plus de temps à mater des vidéos du jeu qu’à y jouer. Mais c’était cool, et c’était surtout avec Kojima. Car tout comme Retour vers le Futur, personne ne demande à ce que la saga continue sa route sans son créateur, qu’importe les critiques à son encontre, maisveut tenter le coup depuis longtemps et c’est donc ce même troisième épisode qui va servir d’entrée en scène à une jeune équipe chapeautée par les talents de remasterisations de. Mais était-ce vraiment utile ?Moins marquant que le deuxième épisode mais plus carré dans sa proposition,était déjà à l’époque considéré comme très imparfait et Kojima le reconnaissait lui-même, bien qu’à demi-mot. Rien que le gameplay était sujet à débat, avec cette vue du dessus habituelle pour n’importe quel fan mais en inadéquation avec le contexte et de fait l’absence de radar qui était là pour combler les failles de cette perspective depuis MGS1. Quelques années plus tard, Kojima se rattrape avec la versionproposant pour la première fois une vue un peu plus « TPS » mais sans toucher au game-design, faisant que l’expérience devenait soudainement trop facile. Ceaurait pu être l’occasion de marier le meilleur des deux mondes mais comme on s’y attendait à l’annonce, cette refonte n’est que purement graphique et quasiment rien n’a évolué.Tout somme, on parle ici d’un jeu dont l’intérêt premier pourest de relancer une franchise mais bonne chance pour les nouveaux-venus qui vont devoir s’adapter à un gameplay qui n’a absolument rien de naturel (heureusement, on a des raccourcis pour le camouflage cette fois), devant être dompté pour l’apprécier mais sans jamais atteindre la profondeur de. Évidemment dira t-on, ou pas en fait tant on se retrouve de nouveau à rêver d’un vrai remake avec des zones bien plus ouvertes et pas des mouchoirs de poches interconnectés avec de rapides temps de chargement. Des économies d’époque qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui (même les cinématiques sont découpées), et qui ne sont qu’à peine exploitées vu le rendu oscillant entre le superbe et le parfois mwef, avec l’aberrante obligation pour ce type de structure de devoir encore faire un choix entre Qualité et Performance. Les aléas de l’Unreal Engine 5 sur consoles faut croire. Et tout ça au prix fort.Après ça resteet donc quelque part un morceau d’histoire où les problèmes du début des années 2000 n’empêchent pas de constater ce parfait soucis du détail chez Kojima, notamment par les multiples possibilités de battre The End ou la remise en question de sa façon de jouer lorsqu’on croise The Sorrow. Mais on sent quasiment à chaque instant le poids des années, encore plus avec cette narration quand on passe du « pas assez » deau « wololo stop » de cette relique où l’on peut parfois autant regarder que jouer. Pardonnons à la rigueur que Snake fasse soudainement un débat culturel sur les armes et le cinéma quand on est à deux doigts d’une WW3, mais difficile en revanche de ne pas soupirer devant ces nombreuses vagues nanardesques, prémisses d’une certaine façon au WTF de. Car on était déjà en plein dedans, avec des séquences incroyablement fortes et maîtrisées, mais au milieu d’un The Fear qui joue l’araignée (il pense qu’il fait peur), Vulcan qui malaxe les burnes de son amant, certains mimiques surjouées ou Ocelot qui miaule pour appeler ses troupes. Faut être seul dans la pièce lors de ces moments pour éviter une trop grosse montée de malaise.Au final, sia offert ce qu’il fait depuis longtemps, et encore cette année avec, on se demande à quoi a vraiment servi la « jeune génération » de talents chez Kojima, car ce n’est pas en remontant un meuble Ikea pour le repeindre derrière qu’on peut se prétendre menuisier, bien que l’on observera d’un certain œil ce que vaudra la vraie refonte de Metal Gear Online à venir l’année prochaine. Pour l’heure, les deux uniques bonus vraiment notables sont un mode Bomberman exclusif aux joueurs Xbox (rigolo sans plus, comme la version Ape Escape sur PC/PlayStation) et le beat’em all tiré d’une séquence cachée du jeu, certes bien meilleur qu’à l’origine, mais c’estqu’il faut ici féliciter.