Aujourd'hui un retour sur les coulisses de deux jeux devenus cultes : Need for Speed Underground et sa suite
. Derrière leur vernis de course arcade se cachent des anecdotes, des choix radicaux, et une ambition claire : capter l’air du temps et transformer une licence en véritable phénomène culturel. Car plus qu’une simple parenthèse dans la saga Need for Speed, Underground a façonné une époque, popularisé une esthétique et marqué durablement la mémoire collective
.
