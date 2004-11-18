profile
Need for Speed Underground 2
name : Need for Speed Underground 2
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : Electronic Arts
genre : course
european release date : 11/18/2004
us release date : 11/15/2004
other versions : Xbox - PlayStation 2 - GameCube - Game Boy Advance
official website : http://www.eagames.com/official/nfs/underground2/us/home.jsp
GamingPedia : NFS Underground 1 & 2 (2003/2004)
GamingPedia
Aujourd'hui un retour sur les coulisses de deux jeux devenus cultes : Need for Speed Underground et sa suite. Derrière leur vernis de course arcade se cachent des anecdotes, des choix radicaux, et une ambition claire : capter l’air du temps et transformer une licence en véritable phénomène culturel. Car plus qu’une simple parenthèse dans la saga Need for Speed, Underground a façonné une époque, popularisé une esthétique et marqué durablement la mémoire collective.
















    shanks, tripy73, shincloud, geneon, burningcrimson, ravyxxs, negan
    posted the 08/29/2025 at 03:58 PM by liquidus
    comments (4)
    altendorf posted the 08/29/2025 at 04:28 PM
    Ah la bonne époque pour NFS....
    serve posted the 08/29/2025 at 04:30 PM
    NFS U2 la bombe.
    ravyxxs posted the 08/29/2025 at 04:42 PM
    Bordel mais QUELLE ARTICLE !!!!!

    Une claque nostalgique !!
    burningcrimson posted the 08/29/2025 at 04:45 PM
    Ça fait remonter de bon souvenirs cet article en effet
