profile
Need for Speed Underground 2
0
Likers
name : Need for Speed Underground 2
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : Electronic Arts
genre : course
european release date : 11/18/2004
us release date : 11/15/2004
other versions : Xbox - PlayStation 2 - GameCube - Game Boy Advance
official website : http://www.eagames.com/official/nfs/underground2/us/home.jsp
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Gaming Zone
216
Likes
Likers
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 08/29/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2850
visites since opening : 11420050
subscribers : 134
bloggers : 1
channel
all
GamingPedia : NFS Underground 1 & 2 (2003/2004)
GamingPedia
Aujourd'hui un retour sur les coulisses de deux jeux devenus cultes : Need for Speed Underground et sa suite. Derrière leur vernis de course arcade se cachent des anecdotes, des choix radicaux, et une ambition claire : capter l’air du temps et transformer une licence en véritable phénomène culturel. Car plus qu’une simple parenthèse dans la saga Need for Speed, Underground a façonné une époque, popularisé une esthétique et marqué durablement la mémoire collective.
















    tags :
    16
    Likes
    Who likes this ?
    shanks, tripy73, shincloud, pimoody, geneon, marcelpatulacci, duff, burningcrimson, leonr4, ravyxxs, jenicris, badeuh, jozen15, negan, jaysennnin, adamjensen
    posted the 08/29/2025 at 03:58 PM by liquidus
    comments (14)
    altendorf posted the 08/29/2025 at 04:28 PM
    Ah la bonne époque pour NFS....
    serve posted the 08/29/2025 at 04:30 PM
    NFS U2 la bombe.
    ravyxxs posted the 08/29/2025 at 04:42 PM
    Bordel mais QUELLE ARTICLE !!!!!

    Une claque nostalgique !!
    burningcrimson posted the 08/29/2025 at 04:45 PM
    Ça fait remonter de bon souvenirs cet article en effet
    jenicris posted the 08/29/2025 at 08:08 PM
    Le nombre d'heures que j'ai passé dessus.
    adamjensen posted the 08/29/2025 at 08:15 PM
    Un pote de l'époque m'avait prêter le 1, j'avais adorer.
    Et la musique du menu principal était vraiment génial, je l'écoutais tout le temps.
    Je l'apprécie un peu moins aujourd'hui, mais elle est toujours bonne :

    https://youtu.be/O2ieT7PJFSU />

    Par contre, je n'ai pas aimer le 2ème volet.
    marcelpatulacci posted the 08/29/2025 at 10:33 PM
    Mon Dieu....

    Je déteste la nostalgie, je la fuis! Parce que plus je prend de l'âge, plus ça fait mal.
    midomashakil posted the 08/30/2025 at 12:02 AM
    putain la belle époque
    dommage
    marcelpatulacci depuis 2000 le temps est passer si vite
    liquidus posted the 08/30/2025 at 12:27 PM
    ravyxxs Merci à toi
    jaysennnin posted the 08/30/2025 at 07:00 PM
    le 2 c'était le feu suivi de l'excellent most wanted, surement le need for speed le plus fun à ce jour
    duff posted the 08/31/2025 at 02:07 AM
    Sympa les Underground.Après,je préfère l'école Hot Pursuit.Sans flicaille,c'est moins fun.
    Sinon,la prévention à l'époque,c'était cool

    Midnight Club....Ptain,R*
    kazuchi posted the 08/31/2025 at 07:53 AM
    La musique Riders on the Storm au top !!! Nostalgie + 10 000
    mrvince posted the 08/31/2025 at 08:21 AM
    Une claque à l'époque. J'ai adoré les deux.
    e3ologue posted the 08/31/2025 at 08:38 AM
    C'était supercool

    Des jeux qui se prenaient pas la tête et qui n'était pas survendus, des vrais réussites.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo