Aujourd'hui un retour sur les coulisses de deux jeux devenus cultes : Need for Speed Underground et sa suite
. Derrière leur vernis de course arcade se cachent des anecdotes, des choix radicaux, et une ambition claire : capter l’air du temps et transformer une licence en véritable phénomène culturel. Car plus qu’une simple parenthèse dans la saga Need for Speed, Underground a façonné une époque, popularisé une esthétique et marqué durablement la mémoire collective
.
posted the 08/29/2025 at 03:58 PM by liquidus
Une claque nostalgique !!
Et la musique du menu principal était vraiment génial, je l'écoutais tout le temps.
Je l'apprécie un peu moins aujourd'hui, mais elle est toujours bonne :
https://youtu.be/O2ieT7PJFSU
Par contre, je n'ai pas aimer le 2ème volet.
Je déteste la nostalgie, je la fuis! Parce que plus je prend de l'âge, plus ça fait mal.
dommage
marcelpatulacci depuis 2000 le temps est passer si vite
Sinon,la prévention à l'époque,c'était cool
Midnight Club....Ptain,R*
Des jeux qui se prenaient pas la tête et qui n'était pas survendus, des vrais réussites.