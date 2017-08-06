Éditeur : Deck13

Développeur : Datadyne

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2027

Langues : Anglais / Allemand / Japonais.

Inspiré de la mythologie celtique.Préparez-vous et rejoignez Fiora, une brillante inventrice, dans sa quête pour élucider une série de disparitions mystérieuses.Alors que le conflit entre les mineurs et la compagnie minière s'intensifie, les tensions montent et la compagnie minière fait appel à des mercenaires pour réprimer la révolte.Dans le chaos, les gens disparaissent les uns après les autres, et la violence ne fait qu'aggraver la situation.Mais Fiora ne se laissera pas distraire.