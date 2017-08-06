profile
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
L'univers de
L'univers de "l'indé"
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
nicolasgourry
06/08/2017
08/18/2025
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[Multi] Forge of the Fae / Datadyne à son éditeur
RPG




Éditeur : Deck13
Développeur : Datadyne
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Date de sortie : 2027
Langues : Anglais / Allemand / Japonais.

Inspiré de la mythologie celtique.
Préparez-vous et rejoignez Fiora, une brillante inventrice, dans sa quête pour élucider une série de disparitions mystérieuses.
Alors que le conflit entre les mineurs et la compagnie minière s'intensifie, les tensions montent et la compagnie minière fait appel à des mercenaires pour réprimer la révolte.
Dans le chaos, les gens disparaissent les uns après les autres, et la violence ne fait qu'aggraver la situation.
Mais Fiora ne se laissera pas distraire.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=S9jgHo82Tlk
    olimar59, yukilin, gareauxloups
    posted the 08/13/2025 at 12:40 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    arquion posted the 08/13/2025 at 04:26 PM
    cela fait très Sea of Stars je trouve.
    oreillesal posted the 08/19/2025 at 10:01 AM
    arquion Carrément.

    A suivre du coin de l'oeil.
