Éditeur : Top Hat Studios

Développeur : Kyle Thompson

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par les créateurs deetAu fond d'un puits au cœur de la forêt vit la seule créature assez courageuse pour tuer la reine.Incarnez Glimmer, un petit oiseau armé d'une allumette qui doit brûler la méchante reine pour sauver sa famille.