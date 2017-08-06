Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[PC/Switch] Well Dweller / Trailer
Metroidvania





Éditeur : Top Hat Studios
Développeur : Kyle Thompson
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/Switch
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par les créateurs de Crypt Custodian et Islets.
Au fond d'un puits au cœur de la forêt vit la seule créature assez courageuse pour tuer la reine.
Incarnez Glimmer, un petit oiseau armé d'une allumette qui doit brûler la méchante reine pour sauver sa famille.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=rZsWgGyOAUs
    posted the 08/08/2025 at 10:00 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    malroth posted the 08/08/2025 at 11:25 PM
    Ya + de metroidvania 2d que de souls like

    Quand meme

    Perso, overdose. Je ferai juste silksong quand il sortira et basta. Les jeux 2d à force j'en ai marre, je trouve que la lassitude c'est pire que la 3d

    Car la 2d ya quasiment aucune nouveauté à apporter, tout a été fait dans le genre. Meme les decors je trouve ya plus grand chose qui interpelle.

    Ils ne sont pas mauvais comme ce jeu la au vu du trailer, mais j'ai aucune excitation de le faire et donc de l'acheter.

    C'est ça le drame.

    Meme la 3d je ressens ça sur certains jeux. Mais sur la 2d c'est accentué x10
