Éditeur : Top Hat Studios
Développeur : Kyle Thompson
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/Switch
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Par les créateurs de Crypt Custodian et Islets.
Au fond d'un puits au cœur de la forêt vit la seule créature assez courageuse pour tuer la reine.
Incarnez Glimmer, un petit oiseau armé d'une allumette qui doit brûler la méchante reine pour sauver sa famille.
Quand meme
Perso, overdose. Je ferai juste silksong quand il sortira et basta. Les jeux 2d à force j'en ai marre, je trouve que la lassitude c'est pire que la 3d
Car la 2d ya quasiment aucune nouveauté à apporter, tout a été fait dans le genre. Meme les decors je trouve ya plus grand chose qui interpelle.
Ils ne sont pas mauvais comme ce jeu la au vu du trailer, mais j'ai aucune excitation de le faire et donc de l'acheter.
C'est ça le drame.
Meme la 3d je ressens ça sur certains jeux. Mais sur la 2d c'est accentué x10