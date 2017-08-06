profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/12/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3825
visites since opening : 15261989
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Multi] Herdling / Date de sortie
Aventure





Éditeur : Panic
Développeur : Okomotive
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : 21 Aout 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

Par le développeur de la licence FAR
Lancez-vous dans une grande expédition alpine avec une horde de animaux attachants, en gravissant un sentier de montagne, en affrontant des dangers étranges et des obstacles inattendus, et en vous frayant un chemin jusqu'au sommet mystérieux.


Steam
Site du jeu
https://www.youtube.com/watch?v=JsMwLaJmMVY
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    legato, kisukesan, iglooo, gareauxloups, kevinmccallisterrr
    posted the 08/07/2025 at 01:10 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    iglooo posted the 08/07/2025 at 01:27 PM
    Death Stranding édition Confédération Paysanne, pourquoi pas.
    kevinmccallisterrr posted the 08/07/2025 at 02:25 PM
    Kevisiano Ravyxxs Voilà le nouveau jeu du studio des jeux FAR
    ravyxxs posted the 08/07/2025 at 02:44 PM
    kevinmccallisterrr Intéréssant.
    kisukesan posted the 08/07/2025 at 02:58 PM
    iglooo tant que c'est pas la fnsea, on est bon
    iglooo posted the 08/07/2025 at 05:09 PM
    kisukesan les méthodes d'élevage et de transhumance du jeu me semblent être plus proches de la Conf' que du syndicat déguisé de la Chimie. On ne peut visiblement mettre les bêtes dans un camion lituanien pour les transporter, et j'ai pas vu d'injections de stéroïdes pour celles mals en point, CQFD
    Puis le climat semble nordique, on est pas sur les accords Mercosur là
    kevisiano posted the 08/08/2025 at 04:48 AM
    iglooo avis sur l'empreinte carbone ?

    kevinmccallisterrr oh ouiiii
    iglooo posted the 08/08/2025 at 10:16 AM
    kevisiano c'est de la Vie dont ils parlent quand ils évoquent le carbone (toute la vie sur Terre est basée dessus même si ils rêvent d'une forme basée sur le silicone). Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, merci à vous, OSEF le crédit social occulte "occidental", le mien est tellement négatif que ça fait boguer leurs bots
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo