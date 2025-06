Actualité générale

À une semaine du lancement dea annoncé son départ sur, se disant fier du chemin parcouru avec l’équipe et précisant que l’entreprise avait doublé de taille sous son mandat pour dépasser les 450 employés. Aucun commentaire cependant sur les raisons de son départ. Même discrétion du côté de, qui quitte ses fonctions après deux ans passés à gérer les finances du studio.Ces annonces à quelques jours de la sortie du jeu ont immédiatement fait réagir la communauté, notamment sur le Discord officiel de. Certains y voient un possible signe de tensions internes, d’autres évoquent un désengagement stratégique face à d’éventuels problèmes juridiques ou à un accueil critique mitigé.Cette agitation intervient dans un contexte déjà tendu : le co-PDG du studio,, a récemment affirmé que les critiques négatives autour du jeu faisaient partie d’une "campagne organisée" et "financée" contre le studio.... Lorsqu’un membre du Discord lui a demandé s’il pensait que toutes les réactions négatives étaient motivées par de l’argent, sa réponse a été sans détour :, présenté comme un thriller narratif ambitieux,. D’ici là, les regards restent braqués sur, dans l’attente de voir si ces départs de dernière minute sont anecdotiques… ou symptomatiques.