Éditeur : Honor Games

Développeur : Honor Games

Genre : FPS/Horreur

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX

Date de sortie : 30 Mai 2025

Langues : Anglais / Russe.

Un événement apocalyptique est en train de détruire une petite ville. Ses habitants se transforment en goules assoiffées de sang et attaquent les humains restants, qui tentent désespérément de survivre. La situation est désastreuse, mais vous pouvez peut-être la redresser. Découvrez qui ou quoi est à l'origine de cette situation et pourquoi. Pour ce faire, vous devrez utiliser des armes à feu, examiner soigneusement les objets et les notes, explorer les environs et résoudre des énigmes.