continue de faire tranquillement son trou en occident depuis l’arrivée du huitième épisode il y a « seulement » 18 ans mais au Japon, c’est une véritable histoire d’amour qui perdure depuis bientôt 4 décennies. On ne va pas tartiner en revenant sur les origines de la saga, si ce n’est rappeler à quel pointest l’une des pierres angulaires de l’Histoire même du jeu vidéo sur l’archipel, presque un aboutissement pour l’époque avec une expérience qui consolidait les bases établies par les deux premiers épisodes de la licence, non sans aller piocher quelques points chez(de bonne guerre dira t-on). Mais 1988, c’est aussi unau top de sa forme, une explosion des produits dérivés, une Nes toujours plus puissance et le choix de faire de «» une préquelle où l’on jouerait directement le grand héros légendaire simplement évoqué jusqu’à présent. Pour le contexte, le cocktail est explosif et c’est un déferlement le jour du lancement au point de pousserà ne plus vouloir sortir les prochains épisodes ailleurs qu’un samedi pour éviter que les enfants ne sèchent les cours. Un phénomène, mais que reste t-il de tout cela aujourd’hui ?Car la grande question pour le non-initié, c’est déjà de savoir si le jeu vaut encore le coup à notre époque et surtout à plein pot. Car dans les faits, on a bien une refonte avec déjà une OST orchestrale pour apprécier plus que jamais les mélodies divines de Koichi Sugiyama, et bien entendu le rendu. De ce côté, Square Enix continue de se perfectionner en matière de « HD 2D » et c’est juste esthétiquement parfait. Si on aime le rétro mixé à la modernité, c’est un plaisir visuel constant, même la carte du monde, et tout juste dira t-on que c’est quand même dommage de ne pas avoir laissé au moins le choix de maintenir les personnages à l’écran lors des combats. Par contre et allez savoir pourquoi, si le frame-rate semble globalement identique en Qualité comme Performance, ce n’est pas le cas de la résolution mais en optant pour la finesse, le jeu subit quelques chutes bien marquées dans certaines villes. Pas vraiment justifié vu les graphismes, mais d’après les retours, c’est bien pire sur Switch donc vous êtes prévenus.Mais même dans sa refonte,ne pouvait que sentir le vieux et les développeurs ont multiplié les attentions pour rendre l’expérience plus accessible qu’à l’époque où les options « Qualité de Vie » n’était pas encore un concept. Plusieurs modes de difficulté déjà dont même le standard est plus simple qu’à l’époque (pas si facile pour autant, mais moins de farm à prévoir), davantage d’objets à looter, des combats heureusement plus rapides, des auto-save à gogo pour éviter de pleurer du sang ou encore, et c’est probablement le plus important, un marqueur d’objectifs pour toujours connaître la prochaine étape de votre voyage tout en vous laissant visiter si vous le souhaitez. Quelques attentions plus minimes sont également à notifier comme le nom des ennemis qui vire au jauge/rouge quand vous les avez déjà bien amoché, les comparaisons d’équipement en magasin, les points d’xp manquant pour le prochain niveau vérifiables depuis n’importe où… C’est sympa mais même en étant un fan absolu de la franchise, personne n’aurait refusé une refonte des menus vieux de 40 ans. Ah et aussi permettre de revendre les objets en bloc et non UN PAR UN.Pour les plus gros fans,est un petit bonbon que l’on se plaît à sucer (oui), profitant de ces instants faute d’un nouvel épisode qui se fait attendre depuis son annonce il y a plus de 3 ans, et j’ai pris indéniablement plaisir à jouer comme j’ai toujours joué, faisant tranquillement grimper mes jobs, me perdant des heures dans les moindres recoins d’un donjon et n’hésitant jamais à visiter chaque ville deux fois (jour et nuit) pour être sûr de ne rien louper. Mais ça, c’est quand on est un gros fan, et que la notion de prix nous passe un peu par-dessus quand on nous a fait le plaisir d’un joli code review par mail. Mais à 60€, il faut savoir faire preuve d’objectivité, et objectivement d’ailleurs, on a un remake esthétiquement tout à fait moderne mais qui dans le fond sent bien trop la poussière.Quelques petites touches d’accessibilité ne changeront rien au fait que les développeurs n’ont quasiment pas touché à un produit de 1988 et pour les nouveaux-venus, la brutalité du rétro se fait sentir, rien que par le taux de combats aléatoire totalement abusé qui décourage l’exploration de la map tant qu’on n’a pas une compétence permettant la tranquillité, mais au prix d’une perte d’xp. L’équilibrage n’a pas été revu, ou pas assez, et on a beau adorer la franchise, rien n’empêche des nouveautés de motiver sans trahir les fondamentaux. Genre pourquoi pas (autre bonne idée de) de l’xp bonus quand on termine un combat en un seul tour. Mais, c’est aussi une « narration d’époque », autre façon de dire qu’il n’y en a quasiment pas. Le scénario tient en une ligne (faut traverser le pays pour tuer le méchant), la totalité du casting est transparent, les alliés sont des mercenaires sans personnalité, et la série n’était pas encore arrivé à cette étape où chaque ville avait sa petite histoire intéressante (et quand ça arrive, ça ne va pas bien loin). C’est peut-être sur cela qu’il aurait fallu s’attarder en priorité pour donner une nouvelle aura à la légende, plutôt qu’une arène de combat vite expédiée et à l’intérêt très minime.