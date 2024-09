Actualité générale

Alors qu’fait face à l’un de ses moments les plus délicats de ces dernières années, la nouvelle queest en difficulté est presque passée inaperçue. En effet,Lors d’une conférence avec les investisseurs, Yves Guillemot a expliqué la baisse des prévisions de revenus pour le deuxième trimestre, une réduction de 30 % qui a interpellé plusieurs analystes., de, a notamment questionné Guillemot à ce sujet :. Il a ajouté que plus de détails seraient dévoilés fin octobre, tout en minimisant l'impact de ce dernier, qualifié de "moindre."Ces déclarations contrastent avec l’enthousiasme affiché quelques mois plus tôt, oùsaluait les débuts prometteurs de, en mentionnant une audience croissante et une feuille de route solide pour le contenu à venir. Mais les récentes révélations sont plus sombres :a pourtant démenti les rumeurs affirmant que le jeu était en train de sombrer, mais les chiffres ne sont pas rassurants. En août, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens est tombé sous la barre des 200 000, bien qu’un programme de récompenses ait permis de redresser un peu la situation avec une augmentation de 40 % des connexions quotidiennes.Le véritable défi pourreste de maintenir l'engagement des joueurs tout en les incitant à dépenser davantage. Les espoirs se tournent désormais vers la Saison 3, qui pourrait être déterminante pour le futur du jeu.Malgré tout, il y a une note positive :, bien que non confirmée pour le moment. L'annonce récente d'd’offrir ses jeux surdès leur sortie a ravivé l’intérêt en interne pour pousser le jeu sur cette plateforme.