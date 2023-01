Comme évoqué il y a quelques jours, il semblerait que cette nouvelle année 2023 serait possiblement l'occasion d'en découvrir davantage concernantet qui est actuellement entre les mains des développeurs deSi on en croit ce que rapporte nos confrères de, ce projetserait quelque chose de relativement ambitieux., à l'instar de ce qui a pu être fait sur des jeux tels queou encoreplus récemment dans le registre du space opera.La seule information qui est actuellement officielle est que ce jeu prendra place dans un monde ouvert., en prenant notammentpour exemple., etoblige, des décennies de lore, de lieux, d'armes issus de la franchise seront exploitées par les développeurs.Affaire à suivre.

posted the 01/05/2023 at 11:42 PM by liquidus