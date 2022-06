Après que les animaux de Fackelstadt aient été vaincus par la Robot Legion lors de la guerre de résistance il y a six ans, l'ancien combattant de la résistance Rabbit Rayton s'est retenu. Mais avec l'arrestation de ses amis, il n'a d'autre choix que de combattre les oppresseurs.

posted the 06/15/2022 at 10:20 PM by nicolasgourry