Éditeur : Crows Crows Crows

Développeur : Crows Crows Crows

Genre : Aventure/Narratif

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 27 Avril 2022

Langues : Français / Anglais/ Italien / Allemand / Russe / Espagnol.

C'est une version repensée et agrandie de The Stanley Parable sortie en 2013.Lorsqu'un individu un peu bête du nom de Stanley découvre que ses collègues de bureau ont mystérieusement disparu, il se met en quête de réponses.Vous incarnerez Stanley et vous n'incarnerez pas Stanley. Vous ferez des choix et des choix seront faits pour vous. Le jeu se terminera, le jeu ne se terminera jamais. Vous avancez de contradiction en contradiction, les règles classiques des jeux ne cessent d'être enfreintes. Vous n'êtes pas ici pour gagner. The Stanley Parable est un jeu où on se joue de vous.