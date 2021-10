Éditeur : NEOWIZ

Développeur : SouthPAW Games

Genre : Rogue-Like

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 21 Octobre 2021

Langues : Anglais / Allemand / Portugais / Espagnol / Coréen / Japonais / Chinois / Russe.

L'attaque du château du Roi-démon par la race humaine n'est pas une nouveauté et s'est déjà produite d'innombrables fois. Mais cette fois-ci, les aventuriers ont décidé de s'associer à l'armée impériale et au Héros de Caerleon pour mener un assaut total dans l'espoir d'éradiquer à jamais les démons. Leurs forces innombrables ont attaqué la forteresse du Roi-démon et l'ont totalement détruite. Tous les démons du château ont été faits prisonniers, à l'exception d'un seul squelette répondant au nom de Skul.