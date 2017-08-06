Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[Spécial] Indie World / 03.03.2026 / Résumé


Denshattack! / Editeur : Fireshine Games / Développeur : Undercoders / 17.06.2026 / Demo dispo
Well Dweller / Editeur : KRAFTON / Développeur : Dreamotion / 29 Mai 2026 / Exclusivité temporaire console NS2
Heave Ho 2 / Editeur : Devolver Digital / Développeur : Le Cartel Studio / Exclusivité consoles Nintendo
Moonlighter 2 : The Endless Vault / Editeur : 11 bit studios / Développeur : Digital Sun / 2026
Woodo / Éditeur : Daedalic Entertainment / Développeur : Tiny Monks Tales / Eté 2026
Minishoot’ Adventures / Éditeur : SoulGame Studio & IndieArk / Développeur : SoulGame Studio / Disponible
The Midnight Walk / Editeur : Fast Travel Games / Développeur : MoonHood / 26.03.2026
Rotwood / Développeur : Klei / Exclusivité console NS2 / Disponible
MixTape / Éditeur : Annapurna Interactive / Développeur : Beethoven & Dinosaur / 07.05.2026
Blighted / Éditeur et Développeur : DrinkBox Studios / Automne 2026 / Exclusivité console NS2
Deadzone : Rogue / Éditeur et Développeur : Prophecy Games / 17.03.2026
Unrailed! 2 : Back on Track / Éditeur et Développeur : Indoor Astronaut / Mai 2026 / Démo dispo (NS/NS2)
Grave Season / Éditeur : Blumhouse Games / Développeur : Perfect Garbage / Été 2026
Toem 2 / Éditeur et Développeur : Something We Made / Été 2026
inKONBINI : One Store. Many Stories / Éditeur : Beep Japan / Développeur : Nagai Industries / 30.04.2026
Outbound / Éditeur : Silver Lining Games / Développeur : Square Glade Games / 23.04.206 / Demo dispo (NS/NS2)
Ratatan / Éditeur : Game Source Entertainment / Développeur : TVT & Ratata Arts / 16.07.206
Blue Prince / Éditeur : Raw Fury / Développeur : Dogubomb / Disponible
    posted the 03/03/2026 at 06:30 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    darkwii posted the 03/03/2026 at 07:12 PM
    The midnight walk sa vaut quoi ?
    airzoom posted the 03/03/2026 at 07:29 PM
    T'as oublié mixtape non ?
    mrvince posted the 03/03/2026 at 07:45 PM
    Mini shoot chaud et Rotwood a l'air cool ? a voir.
    nicolasgourry posted the 03/03/2026 at 07:50 PM
    airzoom je l'avais fait, mais j'ai dû m’emmêler les pinceaux, c'est modifié ^^
    thorim posted the 03/03/2026 at 08:00 PM
    Conclusion: Pour moi ya que de la daube et j'attend toujours un jeu qui justifie vraiment l'achat de cette console.
