Éditeur : HypeTrain Digital

Développeur : Contrast Games

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Portugais / Chinois / Japonais / Coréen / Russe.

Vous incarnerez Mako, une adolescente élevée au Temple de l'Oiseau de feu, qui s'embarque dans un périple à travers les mondes pour les sauver des Tempêtes d'ambre, un fléau qui infecte et déforme tout être vivant.