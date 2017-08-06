Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 02/20/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3995
visites since opening : 16585204
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC/Switch] Akatori / Trailer
Metroidvania





Éditeur : HypeTrain Digital
Développeur : Contrast Games
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/Switch
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Portugais / Chinois / Japonais / Coréen / Russe.

Vous incarnerez Mako, une adolescente élevée au Temple de l'Oiseau de feu, qui s'embarque dans un périple à travers les mondes pour les sauver des Tempêtes d'ambre, un fléau qui infecte et déforme tout être vivant.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=WLbm8ftbc_s
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    churos45
    posted the 02/20/2026 at 08:40 AM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo