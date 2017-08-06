description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : HypeTrain Digital
Développeur : Contrast Games
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/Switch
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Portugais / Chinois / Japonais / Coréen / Russe.
Vous incarnerez Mako, une adolescente élevée au Temple de l'Oiseau de feu, qui s'embarque dans un périple à travers les mondes pour les sauver des Tempêtes d'ambre, un fléau qui infecte et déforme tout être vivant.