Éditeur : Asteristic Game Studio
Développeur : Asteristic Game Studio / Glauco Silva
Genre : Action/Plateforme
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C.
Langues : Anglais / Portugais.
Alors qu'il tentait de fuir la police intergalactique, le Dr Less se retrouva dans une situation délicate : son vaisseau s'écrasa sur une planète inconnue, à proximité d'un vaisseau de police qui le poursuivait. Grâce à son esprit brillant et à son invention, il créa le DEKADUCK, un être mi-canard, mi-robot.