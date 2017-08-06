Éditeur : Asteristic Game Studio

Développeur : Asteristic Game Studio / Glauco Silva

Genre : Action/Plateforme

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

Langues : Anglais / Portugais.

Alors qu'il tentait de fuir la police intergalactique, le Dr Less se retrouva dans une situation délicate : son vaisseau s'écrasa sur une planète inconnue, à proximité d'un vaisseau de police qui le poursuivait. Grâce à son esprit brillant et à son invention, il créa le DEKADUCK, un être mi-canard, mi-robot.