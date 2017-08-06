Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 01/31/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[NS2] Core Keeper : NS2 Edition / Man (gratuit)
Aventure




Éditeur : Fireshine Games
Développeur : Pugstorm
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Langues : Anglais / Chinois / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen.

Tu te réveilles dans la peau d’un explorateur, au fond d’une caverne regorgeant de secrets inavoués, oubliée depuis la nuit des temps.

Mise à niveau : Gratuit / Disponible
-Amélioration du framerate (60FPS) et de la résolution
-Améliorations de l'éclairage, des ombres, de l'eau et des effets de particules
-Jusqu’à huit joueurs d’explorer l’underground ensemble (4 sur Switch)

Promo : 11,99 € au lieu de 19,99€ jusqu'au 4.02.2026



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 87%
https://www.youtube.com/watch?v=6RZ0K7mMOyQ
    posted the 01/31/2026 at 08:30 AM by nicolasgourry
