Éditeur : Fireshine Games

Développeur : Pugstorm

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2

Langues : Anglais / Chinois / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen.

Mise à niveau : Gratuit / Disponible

-Amélioration du framerate (60FPS) et de la résolution

-Améliorations de l'éclairage, des ombres, de l'eau et des effets de particules

-Jusqu’à huit joueurs d’explorer l’underground ensemble (4 sur Switch)



Promo : 11,99 € au lieu de 19,99€ jusqu'au 4.02.2026

Tu te réveilles dans la peau d’un explorateur, au fond d’une caverne regorgeant de secrets inavoués, oubliée depuis la nuit des temps.