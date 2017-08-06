description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Tu te réveilles dans la peau d’un explorateur, au fond d’une caverne regorgeant de secrets inavoués, oubliée depuis la nuit des temps.
Mise à niveau : Gratuit / Disponible
-Amélioration du framerate (60FPS) et de la résolution
-Améliorations de l'éclairage, des ombres, de l'eau et des effets de particules
-Jusqu’à huit joueurs d’explorer l’underground ensemble (4 sur Switch)
Promo : 11,99 € au lieu de 19,99€ jusqu'au 4.02.2026