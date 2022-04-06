description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
C'est parti pour le premier SUMIMASEN TURBO de l'année 2026 ! Et comme toujours, nous ne sacrifions pas à la tradition des pronostics et des conjectures pour vous partager nos ATTENTES pour le JEU VIDEO JAPONAIS ! Que cela concerne l'évolution de la SWITCH 2, les gros JRPG à venir ou les grands éditeurs déjà présents sur la ligne de départ comme CAPCOM ou SQUARE ENIX, on fait le point sur tous les RENDEZ-VOUS incontournables de l'année.
Cela ne nous a évidemment pas empêché de revenir sur la récente actualité avec de nombreuses recos et notre avis sur la démo de DRAGON QUEST VII Reimagined, sans oublier un petit point rétro sur un JRPG légendaire...
La meilleure résolution à prendre en ce début d'année reste évidemment de soutenir SUMIMASEN TURBO, en premier lieu sur Patreon, mais aussi sur la chaîne, par le biais d'un petit partage, d'un boost ou d'un commentaire. Vous garantirez ainsi sa pérennité tout au long des mois à venir.
Kamui est toujours aussi insupportable, je n'en peux plus.
Puyo :"l'original se terminait en 100-110h"
Kamui : "ouais ben moi je l'ai fini en 80 heures"
...mais...ferme ta gueule bordel...
et puis genre il aurait commencé le jeu mais ne l'aurait pas terminé du temps gamecube...on y croit à mort
d'ailleurs Puyo le recadre car l'autre tente une vague hypothèse sur la série qui au final prouve que le mec connait que dalle à la saga...c'est dire si même Puyo te remballe.