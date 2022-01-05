profile
Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart en anglais sur NS1 pour printemps 2026
Actualité


Sorti en 2014 en anglais sur PSVita et PC puis cette année sur NS1 seulement au Japon, la version asiatique sur NS1 de Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart arrive au printemps 2026, pour les joueurs anglophones qui savent qu'une version occidentale n'arrivera certainement jamais à cause de Nintendo of America.

Les CPU des quatre nations sont engagées dans une bataille acharnée pour la domination de ce monde. Alors que Noire est sur le point d'atteindre son objectif, les CPU sont soudainement dépouillées de leurs pouvoirs par une force inconnue. Afin de sauver le monde de la destruction, les quatre CPU doivent désormais unir Gamarket et repousser l'assaut !

Contrairement aux précédents jeux Hyperdimension Neptunia, Hyperdevotion Noire ne se déroule pas dans le monde de Gamindustri, mais dans un monde similaire, mais distinct, connu sous le nom de Gamarket ! Cette fois-ci, Noire prend la tête d'un combat tactique sur grille, accompagnée de ses amis familiers. Personnalisez vos unités, activez des capacités spéciales en reliant les personnages via le système Lily et déjouez vos ennemis sur le champ de bataille, tout en gagnant des points pour personnaliser votre base dans le mode Sim Noire !




Une version limitée collector inclus également l'OST du jeu sur disque, un art book, une boite à cartouche, des stickers pour les Joy-Con, des acrylic standees et un certificat numéroté.
Gematsu - https://www.gematsu.com/2025/12/hyperdevotion-noire-goddess-black-heart-for-switch-launches-in-spring-2026-in-asia-with-english-language-support
    tags : idea factory compile heart hyperdevotion noire east asiasoft
    comments (3)
    narukamisan posted the 12/16/2025 at 10:21 AM
    Cool perso je reçois le coffret de la 1ere trilogie sur Switch de play asia bientôt
    byakuyatybw posted the 12/16/2025 at 12:32 PM
    Cool meme si je l'ai déjà sur Vita , du coup l'achat ne sera pas day one de mon coté ( et puis bon ce sera en physique pour moi si vraiment cela finit chez moi).

    Ahlala qu'elle est loin l'époque du fanservice non cutté
    byakuyatybw posted the 12/16/2025 at 12:35 PM
    Gamekyo étant Gamekyo va forcément y avoir le com relou du type qui poste rien que pour cracher sur le jeu avant la fin d'aprem, je le sens...
