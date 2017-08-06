Éditeur : Wube Software

Développeur : Wube Software

Genre : Simulation/Gestion

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur NS2

Date de sortie : 22 Décembre 2025

Langues : Japonais/Anglais/Espagnol/Français/Allemand/Italien/Néerlandais/Portugais/Russe/Coréen/Chinois.



Portable : 1080p / Salon : 2160p (4K)

Temps de chargement réduit

Quelques animations de meilleure qualité

Quelques sprites de meilleure résolution

Autres améliorations visuelles

Capacité à construire des bases beaucoup plus grandes

Fonctionnalité "souris" disponible

Mise à niveau : Gratuit

Site de Nintendo

Factorio a pour but la création d'une usine complètement automatisée, produisant des éléments de plus en plus complexes, dans un monde en 2D. Utiliser votre imagination pour concevoir votre usine, combiner de simples éléments en ingénieuses structures, tout en vous protégeant des aliens !