Éditeur : Frame Interactive

Développeur : Frame Interactive

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 2027

Langue : Anglais

Vous incarnez un chien de berger fidèle et plein d'énergie. Filez à toute vitesse et gambadez en toute liberté dans un monde somptueux, mais troublé. Guidez un troupeau de moutons égarés jusqu'à un refuge secret. Découvrez une mystérieuse calamité que vous seul pouvez encore arrêter.