Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
L'univers de
L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
nicolasgourry
06/08/2017
12/12/2025
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3950
visites since opening : 16016556
subscribers : 36
bloggers : 14
[PC/PS5] The Free Shepherd / Trailer
Aventure





Éditeur : Frame Interactive
Développeur : Frame Interactive
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 2027
Langue : Anglais

Vous incarnez un chien de berger fidèle et plein d'énergie. Filez à toute vitesse et gambadez en toute liberté dans un monde somptueux, mais troublé. Guidez un troupeau de moutons égarés jusqu'à un refuge secret. Découvrez une mystérieuse calamité que vous seul pouvez encore arrêter.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=Qtf2tJEKRc4
    gaeon, kisukesan, aozora78, gareauxloups
    posted the 12/12/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    kujotaro posted the 12/12/2025 at 08:41 PM
    Ça a l'air vraiment onirique et posé. J'aime beaucoup.
