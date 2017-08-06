description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Éditeur : Frame Interactive
Développeur : Frame Interactive
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 2027
Langue : Anglais
Vous incarnez un chien de berger fidèle et plein d'énergie. Filez à toute vitesse et gambadez en toute liberté dans un monde somptueux, mais troublé. Guidez un troupeau de moutons égarés jusqu'à un refuge secret. Découvrez une mystérieuse calamité que vous seul pouvez encore arrêter.