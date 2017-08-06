Éditeur : Little Legendary

Développeur : Little Legendary

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois / Coréen.

Incarnez Zura, un prototype de Réplique capable de recompiler la réalité. En tant que dernier espoir pour l'humanité et les machines douées de libre arbitre, elle doit naviguer dans les ruines de la civilisation, maîtriser des technologies oubliées et défier un ennemi qui a réécrit le tissu même de l'existence.