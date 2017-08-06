Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[Kickstarter] SHADE Protocol / Trailer
Metroidvania





Éditeur : Little Legendary
Développeur : Little Legendary
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois / Coréen.

Incarnez Zura, un prototype de Réplique capable de recompiler la réalité. En tant que dernier espoir pour l'humanité et les machines douées de libre arbitre, elle doit naviguer dans les ruines de la civilisation, maîtriser des technologies oubliées et défier un ennemi qui a réécrit le tissu même de l'existence.



Steam
https://www.youtube.com/watch?v=PhuLZN9o-R8
    posted the 12/10/2025 at 11:00 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    nicolasgourry posted the 12/10/2025 at 11:05 AM
    yukilin ça pourrait peut-être t’intéresser.
    adamjensen posted the 12/10/2025 at 11:09 AM
    Merci pour la découverte.
    Il a l'air excellent.
    Je me le prendrais.
