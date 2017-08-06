description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Little Legendary
Développeur : Little Legendary
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois / Coréen.
Incarnez Zura, un prototype de Réplique capable de recompiler la réalité. En tant que dernier espoir pour l'humanité et les machines douées de libre arbitre, elle doit naviguer dans les ruines de la civilisation, maîtriser des technologies oubliées et défier un ennemi qui a réécrit le tissu même de l'existence.
Il a l'air excellent.
Je me le prendrais.