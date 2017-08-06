Éditeur : Owlcat Games

Développeur : Emotion Spark Studio

Genre : Aventure/Narratif

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Russe / Chinois

Libérez-vous d'une mystérieuse boucle temporelle !Embarquez pour un voyage à la découverte de soi placé sous le signe de la résilience, et plongez dans les arcanes nébuleux d'une bourgade perdue dénommée Rue Valley.Jour après jour, vous devrez lutter à contre-courant, en butte aux zones d'ombre de votre propre esprit. En chemin, vous rencontrerez une galerie de personnages fascinants aux prises avec leurs propres interrogations existentielles. Découvrez leur jardin secret au fur et à mesure que vous ferez plus ample connaissance.Aurez-vous le courage d'élucider les mystères de cette anomalie temporelle ? Trouverez-vous en votre for intérieur la force nécessaire pour surmonter l'adversité et paver la voie de meilleurs lendemains ?