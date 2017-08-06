Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 11/10/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3911
visites since opening : 15749667
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
Storm Lancers aussi sur PC/NS2
Plateforme




Éditeur : ProbablyMonsters
Développeur : ProbablyMonsters
Genre : ¨Plateforme
Disponible Switch
Prévu sur PC/NS2
Date de sortie : 9 Décembre 2025
Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Japonais / Chinois / Coréen.

Vous venez de vous écraser sur une planète extraterrestre avec votre partenaire. Sur ce monde qui recèle une puissante magie, et où la réalité est sur le point de s’effondrer, deux créatures magiques font de vous leurs héros. Pour sauver la planète, vous allez devoir combattre, mourir et vous lier avec les Cœurs d’orage pour vous relever et revenir plus forts, plus acharnés, et bientôt inarrêtables.

Switch 2
Mise à niveau / Gratuit
-60FPS
-Support HDR
-Gameshare
PS : Une démo disponible le 25 Novembre pour PC/Switch/NS2



Steam
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/10/2025 at 03:20 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    solarr posted the 11/10/2025 at 03:43 PM
    sympa
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo