Éditeur : ProbablyMonsters

Développeur : ProbablyMonsters

Genre : ¨Plateforme

Disponible Switch

Prévu sur PC/NS2

Date de sortie : 9 Décembre 2025

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Japonais / Chinois / Coréen.

Switch 2

Mise à niveau / Gratuit

-60FPS

-Support HDR

-Gameshare

PS : Une démo disponible le 25 Novembre pour PC/Switch/NS2

Vous venez de vous écraser sur une planète extraterrestre avec votre partenaire. Sur ce monde qui recèle une puissante magie, et où la réalité est sur le point de s’effondrer, deux créatures magiques font de vous leurs héros. Pour sauver la planète, vous allez devoir combattre, mourir et vous lier avec les Cœurs d’orage pour vous relever et revenir plus forts, plus acharnés, et bientôt inarrêtables.