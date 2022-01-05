Actualité







• Système de destruction d'armure : Lorsque les personnages subissent des dégâts, ceux-ci sont représentés visuellement par une armure dégradée et peuvent être vus par les joueurs ennemis, ce qui ajoute de la tension et de la profondeur stratégique sur la manière et le moment d'engager le combat.



• Système dynamique de malédiction de la sorcière : La malédiction de la sorcière modifie les conditions du donjon plusieurs fois par session. Chaque phase de 5 minutes peut octroyer des buffs, des debuffs, invoquer des monstres puissants ou changer les règles à tout moment.



• Modes de jeu multiples : Choisissez entre une expérience PvE légère, amusante et décontractée ou des modes de jeu compétitifs PvEvP pour les donjons, selon votre style, et faites-le avec des coéquipiers ou en solo.



• Incarnez des rôdeurs uniques : Choisissez parmi une liste de personnages vivants et scénarisés aux capacités diverses et découvrez l'histoire qui explique pourquoi chacun d'entre eux s'est retrouvé ici et dévoilez les secrets du donjon lui-même !